“Era un marginal y no tenía nada que perder”: habló amigo del agresor de Cristina Kirchner

A horas de la conmoción que generó el intento de asesinato a Cristina Kirchner, llevado a cabo por Fernando Sabag Montiel, habló en A la Barbarossa (Telefe) uno de los mejores amigos del acusado. El joven llamado Mario mantuvo una extensa charla con Georgina Barbarossa, y hubo varios momentos de tensión durante la entrevista. Sin embargo, mientras relataba cómo fueron las veces que se reunió con “Tedi” -tal como lo conoce su círculo íntimo- lanzó una repudiable frase y la periodista Nancy Pazos le hizo un fuerte llamado de atención sobre la incitación a la violencia, destacando que resulta inadmisible.

Al comienzo de la conversación que tuvo lugar bajo formato de móvil, reveló que la última vez que vio a Fernando fue hace aproximadamente diez meses. “Me lo encontré en la parada del 109, me acuerdo que era un día de verano que yo estaba por ir a buscar a mi vieja y justo nos encontramos”, relató. Y luego reveló: “Me dijo que le debían plata un grupo de peruanos y que le faltaban quince lucas para ‘comprar un fierro en la villa’”. En este sentido, remarcó que no le sorprendió ese tipo de actitud, porque era habitual que estuviese envuelto en problemas.

“Quería apretarlos para que le den ese dinero supuestamente, más de 100.000 pesos”, explicó. Incluso reconoció que por todo lo que solía contar, algunos de sus amigos creían que era “mitómano” y resaltó: “Esa vez yo le dije que no me interesaba andar en cosas turbias”. Cuando la conductora le repreguntó qué tipo de propuestas solía hacerle, Mario confesó: “Para que se den una idea, algunas de las cosas que me dijo es que tenía tres autos, también que tenía un inquilino que vendía marihuana en cantidad, que si le podía conseguir clientes”. Además explicó que desde los 18 años Fernando “se aferró mucho al evangelismo, y buscó otros grupos de pertenencia”, pero mantuvieron un contacto esporádico por ser vecinos.

Puntualmente, atribuyó una exacerbación de su personalidad al duelo por la pérdida de su madre: “Desde que la mamá falleció hace algunos años, él era un marginal que no tenía nada que perder; y por eso a algunos nos sorprendió y a otros no, esto que pasó”. A mitad de la charla tuvo un ida y vuelta a raíz de una pregunta de Lío Pecoraro que generó un tenso momento en vivo: “¿Sentís que quiso matar a Cristina a la mandataria? “. La contestación dejó atónitos a todos: “Yo creo que su intención original era matarla sí, pero lamentablemente no ensayó antes”.

“Está diciendo una barbaridad”, interrumpió Pazos. Y luego pidió la palabra para hacer una importante aclaración: “Te quiero decir algo, porque la verdad que estamos en un momento donde no tenemos que dejar pasar algunas cosas, y yo te súper agradezco el testimonio, pero recién dejaste pasar que no practicó, diciendo algo casi como si a vos te hubiera gustado que anoche la matara a la vicepresidenta”. Mario sostuvo su actitud y le contestó con otra repudiable opinión: “Y por ahí significaría menos impuestos…”.

Sin engancharse en debatir, Nancy fue tajante: “Más allá de al discusión, que me parece que no vale la pena, nosotros como comunicadores queremos decirte que ese es el límite, de lo que se puede decir y lo que no. Si tu amigo ayer creyó que matando a cristina se convertía en un héroe, es porque del otro lado o porque muchos medios dejan que este tipo de manifestaciones se hagan públicas y es de un nivel de odio que es imposible”. Y sentenció: “Está bien todo lo que contás con respecto al acusado, pero la verdad insisto en que desearle la muerte a cualquier persona, no es algo que podamos dejar pasar. No se puede convalidar y queda registrado”.

Georgina cambió el curso de la comunicación hacia el perfil del acusado, y el entrevistado expuso: “Sabiendo que es Tedi, no me extraña nada. Tenía todo el perfil basándome en todo lo que lo conocí de joven”. Los motivos detrás de su apreciación, recaen en la impresión que le dio durante la infancia y adolescencia: “Sufrió mucho bullying durante la infancia, por sobrepeso y exceso de bellos, siempre lo burlaban y le pegaban”.

En cuanto a si Tedi solía tener actitudes violentas, comentó que no era una de sus particularidades. “La única vez que lo vi violento con mis propios ojos, fue una noche que él le pegó al líder del grupo, pero después siempre era lo contrario, él aparecía siempre golpeado”. Y agregó: “Nunca fue un mal tipo con nosotros, de hecho nosotros fuimos malos con el. Él quería pertenecer y nosotros no le dábamos la oportunidad”. Luego de ese mea culpa, se sorprendió cuando le comentarios que un mes atrás Fernando había aparecido en una nota televisiva realizada en la vía pública, junto a su pareja: “Nunca lo vi con una chica al lado, siempre se juntó con los pibes. Me estoy enterando por los ustedes ahora”.

Después de que finalizara el programa de Barbarossa, Mario volvió a hablar en El Noticiero de la gente (Telefe), y en diálogo con Germán Paoloski expresó: “Quiero pedir mis más sinceras disculpas por lo que dije antes”, en referencia a la forma en que se refirió el intento de homicidio contra la Vicepresidente.