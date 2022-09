David Beckham, Daddy Yankee, Justin Quiles, Sech y más: Vomba, el fotógrafo venezolano que se codea entre los grandes

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luis Alejandro Marquez, mejor conocido como “VOMBA” es un fotógrafo venezolano que desarrolla una destacada carrera fuera de nuestro país. Se ha encargado de fotografiar a importantes personalidades del entretenimiento y con su arte se ha involucrado en exitosos proyectos.

Nacido en Caracas, Venezuela, desde muy joven estuvo involucrado con la música y el arte. A corta edad estudió música y solfeo en el Colegio Emil Friedman, aprendió a tocar el violín y otros instrumentos.

Su pasión por la fotografía nació durante un viaje familiar a Nueva York en el 2009: sus padres le regalan una cámara para disfrutar la primera vez conociendo esa ciudad. “Mi primera fotografía fue al Empire State Building y al ver el resultado sentí que lo hacía bien! Me dio mucha curiosidad aprender un poco más de este arte” comenta Vomba, quien a su regreso a Caracas empezó a probar la cámara retratando a sus amigos.

A unas de las primeras personas que le toma fotos es a su amiga la actriz Sheryl Rubio, “ella estaba creando un blog de moda y me preguntó si quería ayudarla con sus fotos. Creo que fue uno de los primeros blogs de moda que había en Venezuela en ese entonces”, y a partir de ahí, las marcas comenzaron a interesarse por su trabajo de fotografía.

Con 19 años, Vomba tenía mucha pasión por la música y como buen joven caraqueño por las salidas con los amigos a fiestas y lugares nocturnos.

“En este momento era el auge de la música electrónica y muchos amigos hacían eventos con Djs locales. A estos amigos les ofrecí que si me pasaban a las fiestas (para no tener que pagar porque estaba estudiando y no trabajaba); yo llevaba mi cámara y podía sacar fotos de sus eventos, la gente y los Djs. A partir de ese momento empecé a hacerme amigo de los Djs, y otras personas que hacían eventos me querían en sus fiestas, me preguntaban cuánto cobraba y ahí fue que me di cuenta que este hobby iba en serio”.

A partir de ese momento, Vomba comienza a trabajar con los Djs venezolanos Víctor Porfidio, Kika, Andrés Badler, Pierre & Tons entre otros y a recorrer Venezuela haciendo giras con ellos.

“Comienzo a conocer a mucha gente del medio artístico como Sixto Rein, Chino y Nacho entre muchos otros; y me sale la oportunidad de trabajar con Romina Palmisano y un artista de reggaetón al que admiro mucho llamado Justin Quiles. Hice fotos para ellos, Justin quedó tan contento con las fotos que su management me contactó para seguir haciéndole fotos!. Gracias a esa llamada, hoy tengo un equipo de trabajo llamado Richmusic que me ha ayudado a crecer muchísimo”.

Desde 2017 Vomba reside en la ciudad de Miami y ha trabajado con artistas del entretenimiento y celebridades como; David Beckham, Tyga, J Balvin, Daddy Yankee, entre otros.

Dentro de sus últimos trabajos destacados en fotografía se encuentranlos Cover Arts de artistas reconocidos como el puertorriqueño Dalex y sus discos “CLIMAXXX” y “UNISEX”. “Realidad” de Justin Quiles, “Viaje” de Nibal, “Antisocial” de Corina Smith y la dirección creativa junto al artista venezolano Danny Ocean de su disco “@dannocean”.

En 2022 Vomba sorprende con dos proyectos personales para los amantes de la fotografía: el lanzamiento de Vombagram app para iOS; una aplicación de filtros de fotografía con la que puedes replicar los colores de sus fotografías con un solo toque; y la masterclass “+ Que Una Foto” que compartirá los días 6 y 7 de septiembre.

En esta masterclass brindará consejos y compartirá anécdotas. También contará con diferentes fotógrafos y artistas invitados para enseñar desde el uso de la cámara, edición, producción; aprender a través de sus experiencias cómo ser más profesional y aprender a trabajar con clientes.

Esta masterclass será de manera virtual y los tickets se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketplate https://ticketplate.com/checkout/masterclass-mas-que-una-foto-junto-a-vomba-2209061700

Síguelo en sus redes sociales @vomba