Keiko Fujimori afirmó que se debe discutir el adelanto de elecciones en Perú

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori consideró que “es hora de discutir el adelanto de elecciones” en Perú, en medio de la persistente crisis política que enfrenta a la oposición con el Gobierno de Pedro Castillo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, y difundido este domingo por medios locales, Fujimori aseguró que si se concreta ese adelanto de elecciones no participará en el proceso y solo será una “activista”.

“Si se adelantan las elecciones no seré candidata a la Presidencia, pero sí seré una activista en búsqueda del consenso para salir de este estancamiento. En todos los escenarios la salida pasa por informarnos, involucrarnos y dar la lucha como ciudadanos”, sostuvo.

La líder opositora agregó que esta puede ser una solución ante la falta de consenso entre las bancadas legislativas opositoras para lograr la vacancia (destitución) de Castillo, quien es investigado por la Fiscalía por varios casos de presunta corrupción.

“Podríamos quedarnos horas hablando de los escándalos de corrupción y errores de este Gobierno, pero ahora es tiempo de soluciones. Muchos me preguntan cuándo va a terminar esta situación, cómo podemos salir de esta crisis. Vivimos en una incertidumbre constante”, aseguró la dirigente del partido Fuerza Popular, quien también es investigada en su país por presunta corrupción.

Fujimori recordó que en el Congreso ya se presentaron dos pedidos de destitución contra Castillo, que no fueron aprobados, aunque remarcó que los 24 integrantes de la bancada de Fuerza Popular “votaron a favor” en ambas ocasiones.

“Está demostrado que solos no podemos. Lo he dicho y lo repito: la solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay consenso es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré”, reiteró.

El presidente Castillo niega todas las acusaciones de corrupción que se hacen en su contra y asegura que es víctima de una campaña de la oposición, principalmente de agrupaciones y representantes de la derecha, para destituirlo del cargo que asumió en julio de 2021 por un periodo de 5 años.

Castillo derrotó por un estrecho margen a Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado, consideradas entre las más polarizadas de la historia peruana y en las que su rival aseguró que se produjo un fraude del que no presentó pruebas fehacientes y fue descartado por organismos internacionales.

A pesar de la posición de Fujimori, en los últimos días representantes de Fuerza Popular han considerado que se debe insistir en buscar la destitución de Castillo, ya que el Congreso no puede adelantar las elecciones.

“Hay una confusión en el concepto. El Congreso de la República no puede adelantar elecciones, porque no le compete. Quien adelanta y convoca elecciones es el Ejecutivo. El Congreso de la República sí puede cortar su mandato”, declaró este viernes la primera vicepresidenta del Congreso, la fujimorista Martha Moyano.

La congresista negó que al interior de su partidos existan discrepancias con Fujimori, aunque agregó que cuando se analiza su propuesta se determina que “el adelanto de elecciones no se puede”.

EFE