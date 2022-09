Alerta en Florida: Tres jóvenes resultaron heridos tras un tiroteo en Lauderdale Lakes

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En la noche de este domingo, las autoridades del Condado de Broward respondieron a un llamado de emergencia en el que se alertaba sobre un tiroteo que se presentó en medio de un evento deportivo en la Escuela Secundaria Boyd Anderson en Lauderdale Lakes.

Por Semana

Según el reporte de las autoridades, al llegar al lugar de la emergencia, encontraron a tres jóvenes heridos con arma de fuego. Los jóvenes fueron trasladados inmediatamente al centro médico más cercano para que fueran estabilizados.

Unidades de Delitos Violentos y de la Escena del Crimen se encuentran trabajando a esta hora para esclarecer todos los detalles sobre lo ocurrido, además de buscar la identificación de los responsables de este hecho que provocó terror dentro de los jóvenes y padres de familia que participaban en el evento deportivo.

Un usuario de la red social Twitter publicó un video en el que se puede observar la situación de pánico que se vivió cuando se desarrollaba un partido de futbol americano, las personas corrían por todas partes con el objetivo de buscar un lugar seguro.

“Otro tiroteo en un partido de fútbol juvenil, esta vez en Lauderdale Lakes, FL en un partido de 12U. ¡Esta locura alrededor de los niños tenía que parar!” expresó el internauta en su perfil.

Another shooting at a youth football game, this time In Lauderdale Lakes, FL at a 12U game. This insanity around children had to stop! ? #youthfootball #shooting #lauderdalelakes pic.twitter.com/PEZvTM2NQt

— Dave Six (@DavidSix) September 5, 2022