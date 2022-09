El error de Gerard Piqué que dejó en jaque a Clara Chía Martí (FOTO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La escandalosa separación de Shakira y Piqué seguido del romance del futbolista con Clara Chía Martí sigue entregando capítulos y parece una historia sin fin. En este caso el defensor del cometió un error que le generó dolores de cabeza a la joven de 23 años y que a su vez confirma que ella volvió a las redes sociales, algo que debió dar de baja para preservar su identidad cuando se conoció su relación con el jugador del Barcelona.

Por Infobae

En su momento el entorno de Clara y Gerard anuló las redes sociales de la estudiantes de Relaciones Públicas para evitar que se publiquen fotos suyas en el momento que se hizo público el vínculo amoroso con Piqué. Sin embargo, varios bajaron fotos de las redes que tuvo la joven y armaron perfiles falsos en especial en Instagram. Debido a esto, ella se vio obligada a volver a crear una cuenta que se llama ClaraChia5.

El perfil es privado y solo tiene cuatro publicaciones, 177 seguidores y misma cantidad de usuarios a los que Clara sigue. Uno de ellos es Piqué cuya imagen fue captada por el paparazzi Jordi Martin, que desde el primer minuto cubre la separación entre Shakira y Piqué y es uno de los más empapados del tema. Además, logró hacer las fotos en la boda a la que asistió la nueva pareja a fines del mes pasado.

Con la confirmación de veracidad de la cuenta de Instagram de Clara, ahora debe tener miles de pedidos de seguidores y debería ser una complicación para poder distinguir entre las que personas que quiere admitir y las que no. Cabe recordar que desde que se confirmó su relación con Piqué se ganó varios detractores que son seguidores de Shakira.

En este contexto en las últimas horas se filtró un video de un precalentamiento de los jugadores del Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán del Sevilla, en la previa del triunfo 3-0 del equipo culé este sábado en la última fecha de La Liga. En las imágenes se advierte que suena por los altoparlantes el tema de Shakira “Te felicito”, que la cantante colombiana habría escrito en los últimos días de relación con el futbolista. Según trascendió el hecho fue un error del musicalizador que pudo haber sido tomado como una provocación hacia Piqué.

Parte de la letra del tema en cuestión dice: “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda”.

Clara era novia del hermano de un amigo de Piqué, que trabajaba en Kosmos, la empresa de organización de eventos del futbolista. En el flechazo con la joven, el zaguero echó de la firma al hombre en cuestión y ella comenzó a desempeñarse en la compañía y de hecho, cuando comenzaron los rumores de la relación, se filtró la información de algunos viajes juntos a Dubai y Estocolmo. Incluso se dijo que ella ya había conocido a los hijos de Gerard y Shakira, Milan y Sasha.

Todo indica que el romance entre Piqué y Clara comenzó antes de la separación del futbolista con Shakira, quienes irían a juicio por la tenencia de sus hijos, que según indicó el propio Martin, se quedarían a cumplir el ciclo escolar en España y no se mudarían a corto plazo con su madre a Miami. La colombiana y el español habrían acordado un paquete de pasajes de avión en primera para que el defensor pudiera visitarlos en los Estados Unidos y una cantidad en dólares para que levantara una deuda personal, aunque Gerard luego habría dado marcha atrás y el tema se dirimiría en un tribunal.

Cabe recordar que la separación fue anunciada hace tres meses, pero el comienzo del fin se remonta luego del retorno de un viaje a Disneyworld, en el que Piqué le pide ‘tiempo porque estaba agobiado con las empresas’”, afirmó Martin en su participación en el show de TV el Programa del Verano (Telecinco). “Shakira le dice ‘no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos’”, pero ahí la artista se dio cuenta que las cosas no estaban bien.

Sin embargo, Shakira le propuso hacer terapia de parejas, algo que rechazó Piqué. Cuando la colombiana advirtió que la separación era indeclinable, contrató a detectives privados que habrían elaborado un informe que pondría en jaque al futbolista. En este marco de conflicto judicial se suma la división de bienes en la que hay en juego dos inmuebles por un valor total de 11 millones de dólares y un avión privado de 20 millones de dólares.