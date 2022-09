“Qué fácil es juzgar sin saber”: Yoaibimar, la joven que cruzó el Darién con su hijo especial subió el video de su travesía

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

La historia de Yoaibimar Daal se ha vuelto viral en redes sociales, la joven venezolana que cruzó la selva del Darién junto a su hijo de condición especial generó muchas críticas en un principio, pero luego de conocer el verdadero motivo de su tan arriesgado viaje, miles de usuarios comenzaron a seguirla y darle reconocimiento por su valentía.

Para la muchacha, a quien señalaron de “marginal”, por su peculiar forma de hablar y de festejar su llegada a Nueva York, no le han pesado las críticas, al menos así lo ha indicado varias veces para contrarrestar la presión que tuvo en su contra.

Yoaibimar le confesó al influencer venezolano Marko que esto ha sido un gran aprendizaje y que intenta sacar lo mejor a través de una sonrisa.

“La conocí porque la estaban criticando pero me di cuenta que tenía un hijo de condición especial (…) me dijo sobre las críticas a mí no me importa y yo grabo esos videos porque a mí me encanta grabarme siendo feliz”, reveló el artista.

Daal quiso ser enfática con los venezolanos en decirles que cada uno tiene un proceso distinto y es muy triste criticar sin saber.

“Bueno!! por aquí les dejo un pequeño vídeo para que vean el sacrificio y el verdadero amor incondicional de una madre. Nada es fácil tampoco imposible y para aquellas personas que dicen que es mentira y demás (me juzgaron me criticaron, no saben mi esfuerzo) quiero decirles bendiciones infinita”, expresó con un video de su travesía.

