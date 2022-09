Sigue la competencia con Bad Bunny: Harry Styles besó en la boca a Nick Kroll en el Festival de Venecia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante ganador del Grammy en más de una ocasión se ha sumado a tendencias que el reguetonero también retoma, por lo que las comparaciones han sido inevitables.

Por infobae.com

A solo un par de días de que Bad Bunny se presentara en la gala de los MTV VMAs 2022 y que durante su actuación en vivo besó a dos de sus bailarines, siendo su contacto LGBT+ lo más comentado y polémico de la noche, Harry Styles ha decidido hacer lo mismo en otro importante evento del mundo del entretenimiento.

El ex integrante de One Direction asistió al Festival Internacional de Cine de Venecia, pues además de cantante y compositor también ha incursionado en el mundo de la actuación. Por tal motivo, ha llevado a los principales críticos y colegas del séptimo arte su más reciente producción: Don’t Worry Darling, la cual coprotagonista Nick Kroll.

Tras recibir una ola de aplausos de pie por parte de otras grandes celebridades de Hollywood, el cantante no dudó en mostrar su euforia por su nueva película y el recibimiento que ha comenzado a tener y decidió besar en la boca a su compañero, momento que fue captado en video por más de una persona y ahora es viral en redes sociales, momento muy similar a lo ocurrido con el Conejo Malo días atrás.

es harry styles lo que quiere lo consigue pic.twitter.com/m9uXjltIhL — vicky (@ifolkhaylor) September 5, 2022

Aunque los asistentes esperaban un beso con su novia Olivia Wilde, el cantante ganador del Grammy prefirió hacerlo con su compañero de reparto en más de una ocasión, sumándose a la tendencia que algunas grandes estrellas masculinas han hecho recientemente teniendo un efecto positivo en sus públicos que aclaman la libertad sexual y las expresiones afectivas entre hombres sin la necesidad de pertenecer a la comunidad LGBT+.

Los comentarios no tardaron en llegar señalando que el intérprete de As It Was, What Makes You Beautiful y Sign of the Times no permitirá que Bad Bunny le haga competencia, pues en el pasado ambos han sido la portada de distinguidas revistas internacionales usando faldas, vestidos, tacones y demás prendas que en el pasado fueron consideradas socialmente exclusivas del sexo femenino.

El ex One Direction fue ovacionado por su vestimenta REUTERS/Yara Nardi

“Vivan los hombres hetero besando a otros hombres hetero en la boca”. “La competencia entre Bad Bunny y Harry Styles se está poniendo muy intensa, a ver al rato con qué salen”. “El Conejo Malo besó a un hombre y ahora el One Direction hace lo mismo, ¿casualidad?, no lo creo”. “Me da gusto la competencia indirecta que estos dos han comenzado porque al rato más cantantes masculinos harán lo mismo y nada mejor que figuras que siguen personas heterosexuales vean que están a favor de la comunidad LGBT+”, expresaron en redes.

Harry Styles y Olivia Wilde llegaron al estreno oficial por separado: él detrás de unas grandes gafas de sol y vestido con un traje setentero azul y una camisa a juego con grandes cuellos; ella con un vaporoso vestido amarillo de cuyas hombreras colgaban cadenas plateadas. Este motivo y ahora el beso LGBT+ del cantante con su coprotagonista han generado incertidumbre porque las cosas no están funcionando muy bien en la pareja.