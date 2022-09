Misterio en el Área 51: Avistaron un “avión” fuera del hangar en unas imágenes satelitales

Una imagen satelital reaviva el misterio alrededor del Área 51, asociada siempre con algún OVNI y vida extraterrestre. En este caso, parece mostrar “algo grande” afuera de uno de los hangares en la remota base que posee Estados Unidos.

Por: Clarín

La instalación ubicado en medio del desierto de Nevada se convirtió en sinónimo de secretos gubernamentales y el descubrimiento de tecnología alienígena.

Imagen del Área 51 en redes sociales

La última imagen que se hizo viral en redes sociales y foros de mensajes con teóricos de la conspiración que debaten lo que podría mostrar.

Hubo avistamientos confirmados de aeronaves en las pistas del Área 51 antes, por lo que la actividad en la base no es inusual.

De todos modos, los usuarios están desconcertados sobre lo que podría representar esta mancha borrosa, que asocian con un posible avión, informa Metro.

El usuario de Twitter Ruben Hofs se dio cuenta y se preguntó si se trataba de un “proyecto negro” infame. O incluso simplemente una sombra o una mancha de humedad.

Al sumergirse en un análisis más profundo, Hofs decidió que no podía ser solo una sombra.

While searching trough some places on the sentinel-2 hub my eye caught a small blip on the taxiway just outside of the southern most hangar at #area51. Could this be a blackproject??????or is it just a wet spot or a shadow on the taxiway??Let me know what you think.. pic.twitter.com/gvyIuuI6yr

— Ruben Hofs (@rubenhofs) August 29, 2022