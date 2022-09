Sentimiento de cambio, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

Hace pocos meses tuve la oportunidad de recorrer todo el país y me conecté con integrantes de diferentes organizaciones políticas de oposición, igual con personas de variadas profesiones y oficios, comerciantes, empresarios y con pequeños agricultores venezolanos, que se entregan a diario y por entero al campo para poder llevar el sustento a sus familias. También durante esa gira hice contacto con madres de nuestra nación, quienes merecen un justo reconocimiento por la abnegación, entrega y su inquebrantable deseo de luchar que han mostrado por sus hijos. La fragmentación de sus familias son heridas abiertas, al ver que sus muchachos, sus esposos o parejas, han tenido que abandonar el país para integrar la diáspora, a causa de un régimen que les cercenó la posibilidad de bienestar y de soñar con un futuro mejor por medio del trabajo.

En fechas más recientes he estado presente -en calidad de acompañante junto a otros activistas de Voluntad Popular- en las recientes jornadas de protestas de los educadores, del gremio de enfermería, así como de los pensionados y jubilados. A estas manifestaciones, todas pacíficas y por lo tanto constitucionales, se han sumado otros importantes sectores de los trabajadores públicos, como quedó en evidencia ayer martes 6 de septiembre en Caracas y en casi todos los estados del país.

Así como he tenido contacto con los ciudadanos del interior de la nación, como diputado a la legítima Asamblea Nacional electa en 2015 por Caracas, me ha tocado estar al lado de los habitantes de la capital tanto de zonas populares como de urbanizaciones. Con muchos de ellos, que me conocen bien y otros que no tanto, he compartido y me hacen preguntas sobre el momento político que vivimos. La mayoría quiere saber cuándo podremos iniciar la resconstrucción de Venezuela y cuándo recobraremos la justicia y la libertad. Y cuándo podrán ver a la oposición unida en forma monolítica, como una gran y sólida piedra, para enfrentar a la dictadura.

Absolutamente todos han sufrido sin piedad la tragedia que ha sido para Venezuela el modelo político que hoy usurpa el poder y que encabeza Nicolás Maduro, quien lo heredó de Hugo Chávez, en una suerte de sucesión semejante a la de la extinta Unión Soviética en tiempos de Leonid Brézhnev y Yuri Andrópov, a comienzos de la década de los ’80 del siglo pasado, cuando no decidía el pueblo, sino el partido comunista de la URSS. Lástima que en la hoy Rusia, nada ha cambiado.

Los venezolanos están cansados, muy cansados, pero no se rinden ni pierden la esperanza. El sentimiento que más aflora en sus palabras es el del urgente cambio político. Y saben muy bien que eso solo será posible por la vía de las elecciones a la presidencia de la república y a la Asamblea Nacional, que nos deben.

Confieso que no ha sido fácil escuchar de tanta gente de nuestra Venezuela palabras de sufrimiento. Frecuentes fueron los nudos en la garganta, pero a la postre determinantes para fortalecer nuestra voluntad de lucha y para renovar nuestro compromiso de alcanzar los objetivos del cambio político. Y no vamos a fallar en esta ocasión, porque mentiría si digo que no hemos cometidos errores.

Hay que tener presente que por más que Maduro ha buscado la manera de hacernos perder la esperanza, no ha podido. Hoy estamos en la ruta de una elección primaria de donde saldrá el candidato de la oposición que enfrentará al de la dictadura. Solo esperamos que la Plataforma Unitaria fije la fecha para ese evento lo antes posible. En Voluntad Popular consideramos que debe ser en el primer trimentre de 2023. En ese proceso deben participar todos los venezolanos, es decir, lo que están dentro y fuera del país.

Mientras, como lo ha expuesto de manera pública el Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, todos debemos exigir desde ya la fecha y las condiciones de las elecciones libres y justas a la presidencia de república, esas que en el 2018 se robó Nicolás Maduro.

Entre esas condiciones están el cronograma electoral, también que se garantice el derecho a elegir y ser elegido, sin inhabilitaciones reñidas a la constitución nacional. así como el respeto a los resultados, la independencia de los Poderes del Estado y todo lo referente a la pulcritud del Registro Electoral Permamente (REP).

Para lograr todo lo anterior nada puede ser más importante que el rol de los ciudadanos para ejercer la presión necesaria que nos permita alcanzar los objetivos antes descritos. Atención, no es solo una tarea que hay que cumplir, sino un mandato constitucional que debemos honrar. Si bien hay que exigir que nos respeten nuestros derechos consagrados en la constitución, también hay que cumplir con nuestros deberes constitucionales.

No basta la unión de las organizaciones políticas de la verdadera oposición. Igual o quizás más importante es la unión de todos los ciudadanos que no ocultan ese sentimiento de cambio que hemos observado en ellos, cada día con más fuerza, en toda Venezuela.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015;expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.