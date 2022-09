Vietnam arresta a un vendedor de fideos que se burló de la lujosa cena del ministro en Londres

Las autoridades de Vietnam han arrestado a un conocido vendedor de fideos acusado de difundir propaganda contra el Estado por un vídeo donde supuestamente se burlaba de la una ostentosa cena de un ministro, denuncia este jueves la oenegé Human Rights Watch (HRW).

La Policía detuvo la noche del miércoles a Bui Tuan Lam, defensor de la democracia y que ha participado en protestas en favor del medio ambiente, acusado de “elaborar, almacenar, difundir información, materiales y artículos con el fin de oponerse al Estado” en virtud del artículo 117 del Código Penal, publica el portal Vietnam+.

Los oficiales no han precisado el hecho que ha derivado la detención del activista, de 38 años y que regenta un puesto callejero de comida en la ciudad central de Danang, pero aseguran que desde 2013 ha utilizado regularmente las redes sociales para publicar historias y videos críticos contra el poderoso Partido Comunista de Vietnam.

“Vietnamese authorities regularly define any comment they don’t like as ‘propaganda against the state’, making #Vietnam one of the most thin-skinned governments in the region when it comes to public criticism" says @hrw as noodle seller Bui Tuan Lam is hauled away by authorities. pic.twitter.com/teMsth9Oq9

— Phil Robertson (@Reaproy) September 8, 2022