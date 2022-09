La FOTO del cuello de una mujer que te recuerda por qué debes usar protector solar

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una imagen que muestra una prueba visual de la importancia de la protección UV ha revolucionado internet esta semana después de que se compartiera en Twitter. El tuit fue publicado por el doctor Avi Bitterman, dermatólogo en Woodmere, Nueva York.

Por ABC

La imagen muestra el rostro y el cuello de una mujer de 92 años utilizada como caso de estudio en el artículo de 2021 ‘Investigación sobre el envejecimiento: replanteamiento de la prevención primaria del cáncer de piel’.

Escrito por Christian Posch para el Departamento de Dermatología y Alergia de la Universidad Técnica de Munich, Alemania, el artículo explora los vínculos entre la exposición a los rayos UV, el desarrollo del cáncer y el envejecimiento.

En la imagen, hay una clara distinción entre las áreas en las que la mujer ha usado protección SPF de manera rutinaria, como en la cara, y las áreas en las que no, como el cuello.

Cheek and neck of a 92-year-old female, who used UV-protective moisturizers on her face but not on the neck for 40+ years.https://t.co/Q8wWxY2tDE pic.twitter.com/FBSswmYxt1

— Avi Bitterman, MD (@AviBittMD) September 2, 2022