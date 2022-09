Lo que dijo la mujer que abrazó y besó a Carlos III en su primera aparición publica como Rey (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La mujer que le dio un beso en la mejilla al rey Carlos III cuando el monarca saludaba a la multitud antes de entrar al Palacio de Buckingham le relató a CNN por qué decidió hacerlo.

Por CNN en Español

“No podía creerlo y le dije, ‘¿puedo darte un beso?’ Y él dijo: ‘Bueno, sí’. Así que lo agarré y estoy muy feliz”, le contó Jenny Assiminios a Max Foster de CNN.

“Nunca se me pasó por la cabeza” que alguna vez besaría a un rey, dijo. Luego añadió que Carlos III se veía triste y que era “solo un sentimiento” que la invadió para consolarlo mientras está de luto por su madre.

“Es encantador, es perfecto”, dijo.

Así mismo dijo que ama a la familia real y que sigue de cerca sus vidas.

Otras personas en la multitud antes le dieron la mano al rey y le gritaron buenos deseos.

King Charles III, who arrived at Buckingham Palace for the first time on Friday as Britain’s monarch, was greeted by crowds of well-wishers with handshakes — and even a kiss pic.twitter.com/uUTBCPvD3n

— NowThis (@nowthisnews) September 9, 2022