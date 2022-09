Impresionante y cautivadora “ola” de nubes impresionó a la costa de España (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una fuerte brisa sobre el peñón de Gibraltar (territorio británico de ultramar, en la costa sur de España) a finales de agosto provocó una espectacular ‘ola’ de nubes.

Por RT

El fenómeno es producto de un patrón de viento conocido como ‘levante’, que cuando sopla sobre el macizo rocoso es lo suficientemente fuerte como para levantar el aire húmedo de la parte inferior y forzarlo hacia arriba.

A medida que el vapor de agua asciende se condensa y forma una nube ondulante, que es empujada por el viento.

The London Gatwick @easyJet flight taxiing and taking off from @RAF_Gib this morning with the backdrop of some impressive #Levanter cloud over the Rock of #Gibraltar

The #levanter cloud just keeps getting better today! #LevanterSpam pic.twitter.com/WYyOPktSij

— Met Office Gibraltar (@MetOGibraltar) August 24, 2022