“Instagram es un amplificador de la envidia”: Elon Musk encendió la polémica con sus declaraciones

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, reaccionó este sábado a una declaración del vicepresidente de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, quien afirmó que “el mundo no se mueve por la codicia, sino por la envidia”.

Por lapatilla.com

El representante del conglomerado controlado por Warren Buffett afirmó que “Así que el hecho de que todo el mundo viva 5 veces mejor que antes, lo da por sentado. Todo lo que [la gente] piensa es que alguien tiene más ahora y no es justo que él lo tenga y ellos no”.

“The world is not driven by greed, it's drive by envy.”

— Charlie Mungerpic.twitter.com/Fp53fBKLuw

— Austen Allred (@Austen) September 10, 2022