Le llovieron las críticas a Jeff Bezos luego de tuitear sobre la muerte de la reina Isabel II

Jeff Bezos se pronunció sobre la muerte de la reina Isabel II dirigiéndose a una profesora en Twitter que acusó a la monarca de genocidio, lo que provocó la ira de muchos que cuestionaron su propio legado multimillonario.

Por The Independent

Alrededor de una hora antes de que se conociera la noticia de la muerte de la Reina, Bezos citó un tuit de la profesora de Carnegie Mellon, Uju Anya, que había escrito varias horas antes: “Me enteré que la monarca principal de un imperio genocida ladrón y violador está muriendo finalmente. Que su dolor sea insoportable”.

Bezos, citando el post, tuiteó entonces: “¿Se trata de alguien que al parecer trabaja para mejorar el mundo? No lo creo. Vaya”.

This is someone supposedly working to make the world better? I don’t think so. Wow. https://t.co/2zoi6CdFMq

— Jeff Bezos (@JeffBezos) September 8, 2022