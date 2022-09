Premios Emmy 2022: Reconoce lo mejor de la televisión y las plataformas de streaming (+Lista de ganadores)

The White Lotus recibe el segundo premio de la noche, en esta oportunidad por Jennifer Coolige, reconocida como Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Película.

Jennifer Coolidge es muy graciosa, me encanta, el baile al final ??? #Emmys pic.twitter.com/OJVIKYMBW0 — Veronica / Bruno Mars Nation ?? (@lauraazuly5) September 13, 2022

El premio a Mejor Actriz Protagonista en una Miniserie es para Amanda Seyfried por The Dropout, donde interpreta a Elizabeth Holmes.

EMMY AWARD WINNER AMANDA SEYFRIED pic.twitter.com/jwNIt7Jp38 — ivy ? (@colleenspoutine) September 13, 2022

?”Cuando era chica soñaba en ver a alguien como yo en la televisión, alguien gorda como yo, alguien negra como yo, alguien hermosa como yo”, dijo Lizzo al recibir su premio por Mejor Reality: “Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls”.

Lizzo is now halfway to an EGOT following her #EMMYs win tonight. pic.twitter.com/7sFPgLmeBr — The Bulletin (@onthebulletin) September 13, 2022

Y el premio honorífico de la noche es para…

Geena Davis por su activismo en la lucha contra la discriminación e impulsando la diversidad en Hollywood.