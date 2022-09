Horror en Carolina del Sur: Arrojó las cenizas del hijo de su ex a la basura

Posteado en: USA

Un hombre de Carolina del Sur está acusado de irrumpir en la casa de su ex novia y arrojar las cenizas de su hijo fallecido a la basura mientras se encontraba bajo fianza por un delito anterior, según un informe policial.

El sujeto identificado como Joseph Oberlies, de 33 años, fue acusado de robo en primer grado y destrucción de restos humanos al ser ingresado al Centro de Detención Al Cannon en North Charleston, Carolina del Sur, el pasado jueves, informó ABC News 4.

Oberlies, quien le dijo a la policía que estaba “borracho” cuando profanó la tumba del hijo de su ex, fue puesto en libertad con una fianza de $60,000 dólares más tarde esa noche.

Los oficiales respondieron el lunes a un informe sobre un allanamiento de morada que presuntamente ocurrió dos días antes.

Oberlies fue grabado a las 3:00 a.m. del sábado por una cámara de seguridad cuando se acercaba a la puerta de la casa de su ex novia, entrando al lugar a través del código de seguridad. Se le vio al sospechoso saliendo de la residencia minutos después y regresó a las 4:00 a.m., manteniéndose en la casa hasta las 7:52 a.m., señalaron los informes.

La ex novia de Oberlies le afirmó a la policía que no estaba en casa cuando el sujeto irrumpió en ella, y dijo que arrojó un martillo a su televisor pantalla plana, además de tirar a la basura las cenizas de su hijo que tuvo con su ex esposo, reseñó Fox News.

