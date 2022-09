Motivos por los que tienes que eliminar a tu ex de redes sociales

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Cuando terminas una relación de pareja algo que debes considerar es romper cualquier comunicación con tu ex, y hay 4 motivos poderosos para que lo hagas, te contamos por qué debes eliminar de redes sociales a esa persona que ha salido de tu vida, no lo dejes ahí en tus contactos por si alguna vez necesitas un favor, será mejor que lo borres.

Por En Pareja

1. Te ayudará a entender que lo suyo se acabó: No esperes un like o un mensaje que salga de la nada y en donde te diga que te pide perdón y que quiere volver, no tendrás que ver su última conexión o si está en línea, si está compartiendo memes, si lo borras de todas las redes sociales estarás mucho más tranquila y entenderás que lo suyo se acabó.

2. La superación será más rápida: Al no saber nada de él, lo que hace, con quién sale y qué le ha pasado, te dejará mucho más sencillo el proceso de superarlo, además no caerás en la tentación de stalkearlo, por eso elimínalo hasta de WhatsApp para que no te sigan apareciendo sus estados.

3. No perderás la dignidad: Si lo tienes agregado en redes sociales, puedes caer en el error de stalkearlo y que se te escape un like y eso lo hará saber de inmediato que lo sigues recordando, que no lo puedes olvidar y que te mantienes al pendiente de él, no dejes que se ría de ti o que piense que te sigue teniendo a sus pies, elimínalo pronto.

4. Elimina recuerdos: Si sabes que esa relación te hizo mucho daño, entonces lo mejor será que elimines los recuerdos que quedaron ahí en las redes sociales, de esta forma no te aparecerán más e irás sanando, recuerda que lo que no te aporta nada bueno hay que sacarlo ya de tu vida, será lo mejor.