Justicia de EEUU aplaza audiencia de Alex Saab hasta diciembre para definir demanda sobre su “estatus diplomático”

La justicia de Estados Unidos ha aplazado hasta el mes de diciembre de este año la audiencia federal de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, que decidirá sobre su “estatus diplomático”.

Por lapatilla.com

“Actualización: el juez Scola aplaza hasta diciembre una audiencia sobre el supuesto estatus de Alex Saab como diplomático venezolano”, reportó el periodista de la agencia AP, Joshua Goodman.

“El retraso se produce cuando los fiscales se resisten a la demanda de los abogados de Saab de buscar @DeptofDefense y otras agencias en busca de documentos que, según afirman, demostrarán su condición de enviado especial”, agregó el reconocido periodista.

Update: Judge Scola pushes to December a hearing on Alex Saab’s purported status as a Venezuelan diplomat.

The delay comes as prosecutors resist Saab attorneys’ demand they search @DeptofDefense and other agencies for documents they claim will prove his status as a special envoy

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 13, 2022