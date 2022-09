Oscar D’León aseguró que brindará una noche inolvidable en Venezuela

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Oscar D’León llegó a Venezuela con la emoción de reencontrarse con su público y expectativas gigantes para el Teresa Carreño este fin de semana.

lapatilla.com | Katerín García

Este 13 de septiembre, el “sonero del mundo” se presentó en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, en la ciudad de Caracas. Allí manifestó su gran deseo de brindar un show inolvidable a los venezolanos en que se siente seguro que existirá un feed back, importante entre el público, la orquesta, la coral y él, gracias a las sorpresas que tienen preparada para las tablas del emblemático teatro caraqueño.

Asimismo, D’León, junto a su hija, Iroska De León; Christian Vásquez, director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, y Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, explicaron que tienen preparado un repertorio de al menos 36 canciones, sin contar las que el artista piensa incluir para tocar junto a su propia orquesta. Y es que en principio y en esta oportunidad el espectáculo tendrá el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica y la Coral Simón Bolívar.

Entre risas, aplausos y mucho amor, el también conocido como “El león de la salsa”, se enteró que para El Sistema y al director Christian, le fue un reto y un honor prepara el repertorio que además será grabado, en vivo y 11 de estos en estudio.

Por su parte, Iroska, no dejó de expresar sus deseos de volver a bailar junto a su padre, no solo la llamada “mazucamba” sino todas las coreografías en el haber de la carrera artística de Oscar, quien está celebrando este años sus 50 años en el mundo del arte. “Mis canciones de cuna fueron las de mi padre, ir a sus show y dormir en mis dos sillitas. Y cuando se dicen 50 años solo me queda decir felicidades y bueno, vamos a bailar otra vez al lado de mi negrito consentido”, dijo, además de señalar a su padre como eminencia musical.

Mientras, Oscar, manifestó que volver a Venezuela, significa “reoxigenarse”; sin embargo, solo volverá a vivir en su país o mantenerse por largos periodos de tiempo, el día que se regularice la situación aeroportuaria en la nación y aseguró que él quiere hacer una gira en este territorio.

Con respecto a la Dimensión Latina y un probable reencuentro, indicó que desea se dé y pronto “Ese nombre para mí significa mucho y estoy comprometido, con el pueblo y con el mundo de estar otra vez con La Dimensión Latina por un tiempo”, dijo. Sobre los featuring, recalcó, tal como en la entrevista que hicimos en exclusiva, la importancia de estas alianzas para los artistas, y confía en que en cualquier momento se den buenas uniones.

El catalogado maestro habló sobre sus logros y trayectoria, “Una cosa que no me propuse, es estar con lo más connotado del país en cuanto a música se refiere y en cuando uno está muchacho, uno no piensa en esas cosas, inclusive, yo no pensaba en ser cantante, a mí me llamaba la atención era la percusión (…) Inicie con La Dimensión Latina y ya tu vez, pero jamás pensamos que la cosa iba a coger candela como cogió y que este hoy aquí, en la sala Simón Bolívar y es primera vez que estoy aquí y estoy conmovido, esto no se pensó nunca y menos cuando uno viene de un estrato tan humilde como en Antímano que había ni para comer a veces y llegó un momento en que mi madre no quería que yo fuese músico y yo seguí por ahí y seguí”.

De igual forma, resaltó el esfuerzo de sus colegas por mantener el género de la sansa en lo alto. “La salsa se ha mantenido, porque hay gente que la quiere mantener. Y hay medios de comunicación que tienen programas exclusivos para eso, no solamente en Venezuela, en Miami también hay, yo no me aparto de esa emisora, me motiva, me llena de emoción”, explicó y reveló quienes son los exponentes que él considera sus guías, entre los que mencionó, a Celia Cruz, Eddi Palmieri, Tito Rodríguez, Los Melódicos, Pedro J. Belisario, entre otros.

Sobre los que él considera destacados en la Venezuela actual, no dejó de nombrar a Porfi Baloa y aconsejó a Federico Betancourt armar su combo, a quien le atribuye el nombramiento del género en el país.

Con esto, “el sonero del mundo” comenzó sus ensayos hoy en la tarde, para pulir detalles y perfeccionar cada pieza, ya que en esta presentación, en particular, es primera vez que se rige bajo un listado de canciones, y es por ello que manifestó que su orquesta igualmente estará preparada para las dos noches en el Teresa Carreño.