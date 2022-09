Bob Menéndez repudia envío de migrantes venezolanos a Martha’s Vineyard

En Estados Unidos se conoció el envío de un avión con migrantes indocumentados a la exclusiva isla de Martha’s Vineyard, ubicada en el estado de Massachusetts. La medida, que se atribuyó el gobernador de la Florida, fue criticada por distintos sectores políticos.

Por Wradio

Desde el Congreso de los Estados Unidos, La W conoció las declaraciones del senador Bob Menendez. También es el jefe del Comité de Relaciones Exteriores en esa corporación y aseguró estar “indignado” por la situación.

“Estoy indignado, no se está tomando en cuenta la humanidad o las condiciones humanas de las personas que se envían”, dijo Bob Menendez justo antes de comenzar el comité.

Estas no fueron sus únicas declaraciones. En diálogo con medios locales aseguró que era “vergonzosa” la actitud del gobernador de la Florida, Ron DeSantis.

“Optó por atraer a los migrantes vulnerables como un traficante de personas y mentir sobre dónde iban a ganar puntos políticos con la base MAGA de Trump”, escribió Bob Menendez en sus redes sociales.

Tras conocerse esta noticia del envío de familias de indocumentados a Martha’s Vineyard, una isla ubicada en Massachusetts, decenas de migrantes llegaron a las afueras de la residencia de Kamala Harris.

It’s shameful that instead of welcoming Venezuelans to the state with the largest Venezuelan diaspora in the U.S. @GovRonDeSantis chose to lure vulnerable migrants like a human trafficker & lie about where they were going to score political points with Trump’s MAGA base. pic.twitter.com/aqxaYzefBE

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) September 15, 2022