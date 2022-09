El récord defensivo que consiguió Oswaldo Cabrera con los Yankees

Click to share on Google News (Opens in new window)

Si hay una característica que ha marcado a Oswaldo Cabrera en su estreno en las mayores con los Yankees de Nueva York es su capacidad para defender con solvencia varias posiciones.

Tal es así que el utility venezolano se convirtió días atrás en el primer jugador con al menos seis asistencias en los jardines durante los primeros 16 encuentros de su carrera, desde 1940.

The first player to have at least six outfield assists in his first 16 career games in the outfield since 1940.

The Wizard of Oz. pic.twitter.com/4v2bQzrkN1

— New York Yankees (@Yankees) September 13, 2022