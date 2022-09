El aterrador momento en que un tiburón salta del agua a dentro de un barco (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un grupo de pescadores mordió un poco más de lo que podían masticar cuando un enorme tiburón mako saltó a bordo de un barco pesquero.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Los pescadores navegaban en el “Lady Anne”, un barco chárter de 38 pies operado por Sea Ventures Charters en Monhegan, Maine, en agosto.

En un video tomado por un espectador, un grupo de pescadores observa cómo un tiburón enganchado salta dentro y fuera del agua detrás del bote. Pero en unos segundos, el tiburón alcanza al bote y salta directamente a la cubierta.

Los pescadores trepan por una escalera mientras el tiburón de 7 pies se agita en el barco.

“¡Una experiencia única en la vida!”, escribió Sea Ventures Charters en una publicación en Facebook. “¡Afortunadamente, nadie a bordo resultó herido!”

“Sorprendentemente, el tiburón fue medido, etiquetado, empujado hacia la puerta del espejo de popa y liberado”, dijo Sea Ventures Charters.

La ‘Lady Anne’ lleva con frecuencia a los pescadores a marcar tiburones, un proceso que consiste en capturar y liberar a las criaturas para recopilar datos científicos.

Desde mediados de julio hasta agosto, el ‘Lady Anne’ transporta a los pescadores, que cazan a los depredadores y luego los enganchan con cañas verticales.

Luego, los tiburones se suben a bordo, donde se miden, etiquetan y fotografían. Los datos se envían al Programa Nacional de Marcado de Depredadores Apex de Pesquerías Marinas.

Más temprano ese día, los pescadores en el bote atraparon y etiquetaron dos tiburones azules ‘hermosos’, dijeron.

A principios de este verano, otro tiburón aterrorizó a los bañistas en Rockaway Beach en la ciudad de Nueva York cuando saltó del agua de manera similar. La actividad de los tiburones cerró la playa de Nueva York esa misma semana.

Los avistamientos y ataques de tiburones han aumentado este año a lo largo de la costa este. Algunos científicos creen que puede tener que ver con una ola de calor marina, que atrae a más peces de carnada más cerca de la costa.

