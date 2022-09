“Nada de drogas duras o películas de superhéroes”: el consejo de Leonardo DiCaprio a Timothée Chalamet

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El joven actor contó un diálogo que mantuvo con el ganador del Oscar para tener una carrera exitosa en Hollywood.

Por infobae.com

Timothée Chalamet es uno de los actores más importantes en Hollywood desde su aclamado trabajo “Call Me by Your Name” de Luca Guadagnino. Desde entonces, ha protagonizado películas independientes como “Lady Bird” y “Beautiful Boy”, así como el éxito de taquilla “Dune”.

El protagonista de “Bones and All”, una historia de amor caníbal que obtuvo una ovación de pie de 8 minutos en el Festival de Venecia, se convirtió en el actor favorito del cineasta italiano, que lo volvió a llamar para su nueva película, que no cuenta en el reparto con Armie Hammer, coprotagonistra de “Call Me by Your Name”, por las denuncias de violación y abuso sexual en su contra.

Siguiendo los pasos de los grandes de Hollywood antes que él, Chalamet reveló a la revista Vogue británica el consejo profesional que le dio Leonardo DiCaprio: “Nada de drogas duras o películas de superhéroes”. Un consejo que tranquilamente también le daría el gran Martin Scorsese que se metió en líos años atrás por decir que las películas de Marvel o DC no son cine.

En una columna publicada en The New York Times, Scorsese dijo: “Me hicieron una pregunta sobre las películas de Marvel. Yo respondí. Dije que intenté ver algunas de ellas y que no son para mí, que a mi parecer están más cerca de los parques temáticos que de las películas. Y que al final, no creo que sean cine”.

DiCaprio y Chalamet compartieron la pantalla en la comedia de Adam McKay de 2021 “Don’t Look Up”, que se estrenó en diciembre pasado, y fue nominada al Oscar a la mejor película.

Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet en una escena de “Don’t Look Up” (Netflix)

DiCaprio, que no ha aparecido en una serie de televisión desde “Growing Pains” en 1992, es famoso por elegir sus papeles de una forma muy selectiva. Su trabajo en “Titanic” de 1997 lo lanzó al estrellato mundial. Él ganó su primer y único premio de la Academia de Hollywood por su actuación en “The Revenant” de Alejandro G. Iñárritu.

La trayectoria profesional de Chalamet le ha valido un lugar similar como un actor muy respetado que es adorado tanto por los críticos como por el público. En 2023, el actor interpretará a un joven Willy Wonka en “Wonka” de Paul King, así como en “Dune: Part Two” de Denis Villeneuve junto a Zendaya, Florence Pugh y Austin Butler.

Timothée Chalamet en la premiere de “Bones and All” en el Festival de Venecia (Reuters)

El actor, de 26 años, se ha convertido, además, en un ícono de la moda, deslumbrando en cada alfombra roja y convirtiéndose en ejemplo de que los hombres puede ir un paso más allá del clásico traje negro. Ha utilizado su forma de vestir en los últimos años como medio de expresión: apostando por colores atrevidos y extravagantes diseños.

Es uno de los más esperados en la alfombra roja de los Oscar, porque siempre aporta algo nuevo y diferente. Chalamet forma parte de una generación que conoce las normas y decide saltárselas, que apuesta por disfrutar de la moda y jugar con ella.

Su última aparición pública en la alfombra roja del Festival de Venecia, al que asistía para presentar “Bones and All,” bajo la dirección de Luca Guadagnino, fue noticia por lucir un top con la espalda descubierta. Con su arriesgado look, que se robó todas las miradas de los presentes y de la prensa, rompió otra vez las reglas obsoletas sobre cómo debe vestirse un hombre en los grandes eventos del cine.

Su padre es de origen francés, esto hace que Timothée Chalamet tenga que enfrentarse constantemente a la pregunta de cómo se pronuncia su nombre. Él siempre contesta con la mejor de sus sonrisas.

Liberarse de las normas lo lleva también a disfrutar de una nueva masculinidad. Es uno de los referentes en un momento en el que los nuevos galanes son vulnerables y sensibles. Sobre esto conversó con Harry Styles, otro de los nombres destacados en esta tendencia. “Es casi un privilegio poder sentirse vulnerable”, confesaba Timothée hace tiempo. “Ser vulnerable no es una debilidad, ni una barrera social. No significa que estés loco o seas inestable, solo eres un ser humano”.