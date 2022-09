Petro debería reconsiderar poner la seguridad de Colombia en manos de Maduro, advirtió el senador de EEUU Jim Risch

Click to share on Google News (Opens in new window)

Siguen las críticas desde Estados Unidos por la posibilidad de que Nicolás Maduro vaya a ser garante de las negociaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Desde la cuenta oficial del senador del Partido Republicano Jim Rish se cuestionó el anuncio, así lo reseñó la REVISTA SEMANA de Colombia.

“El presidente Gustavo Petro debería reconsiderar poner la seguridad de Colombia en manos de Maduro, un fugitivo internacional”, aseguró el miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, citando un artículo de The Washington Post que anunció esas relaciones entre Maduro y Petro.

Desde el Congreso de los Estados Unidos otros líderes políticos cuestionaron el anuncio. Una de ellas fue la representante a la Cámara republicana María Elvira Salazar. “Petro le pide a Venezuela ser ‘garante’ en las negociaciones con el ELN en Cuba y Maduro acepta. O sea, un terrorista le pide a un cómplice de terroristas que garantice el diálogo con terroristas en un país patrocinador del terrorismo. ¡Lo único que se garantiza es más terror!”, aseguró Salazar.

President @Petrogustavo should reconsider putting the security of #Colombia in the hands of #Maduro, an international fugitive. https://t.co/ysyo7uYxqa

— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) September 15, 2022