Ángel Montiel: La cubanización de México

México avanza a la cubanización y lo está haciendo de la misma manera silenciosa que empleó el presidente Hugo Chávez Frías para meter en toda la estructura del Estado venezolano la presencia cubana. En dos platos: la injerencia directa en el país y México está siguiendo el mismo paso.

A partir de la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, están incorporando a los médicos cubanos bajo el supuesto de “reforzar la atención medica en las comunidades, especialmente las más necesitadas”.

Es lo mismo, es el mismo argumento que empleó el presidente Chávez para comenzar esa intervención silenciosa que comenzó con pocos, como lo está haciendo México, y poco a poco miles de cubanos que no sabían ni siquiera poner una inyección, en la mayoría de los casos, comenzaron a diseminarse por todo el país. Estrategia de Fidel Castro un personaje vivo y muy vivo en la historia latinoamericana y mundial.

Era comenzar desde abajo, desde las mismas comunidades y hacer creer que los médicos cubanos venían a cumplir una operación de “misericordia con los más pobres”.

Tras esa fachada se ocultó la más perversa y silenciosa injerencia de un país latinoamericano por otro sin disparar un solo tiro, hablamos del régimen dictatorial de Castro en Venezuela bajo el entonces amparo de Chávez, y que luego ha proseguido Nicolás Maduro quien es el gran alfil del tablero político de la isla caribeña.

Comenzaron con los médicos cubanos y luego entonces la injerencia cubana se infiltró en todas las estructuras del poder desde las áreas claves como la petrolera, al punto de crear una PDVSA-Cuba y en una de las áreas mas sensibles que le dio una cachetada directa en el rostro que fue el sector militar.

Parece mentira, pero los militares cubanos mandaban a los militares venezolanos en los cuarteles bajo el firme apoyo de Chávez y por supuesto de Maduro.

En México ya se han prendido las alarmas de la oposición y de más de una veintena de asociaciones y colegios profesionales que están denunciando está injerencia cubana al advertir que se tratan de espías, por supuesto algunos serán verdaderamente médicos, pero mucho otros ni siquiera sabrán curar la herida de un dedo.

Pero vayamos al punto central, ¿contratar médicos cubanos acaso no significa que fracasó el sistema educativo o el sistema sanitario del país que no pudo lograr el altísimo número de profesionales mexicanos que el país requiere ?.¿por qué no se apuntó a fortalecer estas áreas en la formación de médicos, paramédicos, enfermeras, etc., para fortalecer el sistema de salud en vez de un solo tirón apelar a esa receta medica que no es otra cosa que una receta ideológica ?

¿Se dejarán meter los mexicanos “gato por liebre” con ese cuento chino de los médicos cubanos ? La respuesta la tiene la historia.

