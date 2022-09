AP: Arrestaron al hermano de Rafael Ramírez en investigación por corrupción

Posteado en: Destacados, Nacionales

El chavismo envió nuevamente a prisión al hermano del exministro de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, como parte de una investigación en curso sobre un plan de malversación de fondos multimillonario en la compañía petrolera estatal.

Por Jorge Rueda y Joshua Goodman / AP

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Fidel Ramírez fue arrestado el miércoles pasado después de no comparecer ante el tribunal como lo exigen los términos de su fianza, dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en una breve entrevista el domingo con The Associated Press.

Ramírez fue arrestado originalmente a principios de 2018 por su presunta participación en un esquema de una década para desviar a una cuenta bancaria en el pequeño país europeo de Andorra $ 2 mil millones del gigante petrolero estatal PDVSA.

En el momento de los presuntos delitos, PDVSA estaba bajo la dirección de su hermano, el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, un duro crítico del régimen socialista al que una vez sirvió.

Concretamente, Fidel Ramírez, médico que una vez atendió al fallecido Hugo Chávez, está acusado de amasar 250.000 euros en una cuenta de Banca Privada d’Andorra, o BPA, provenientes de servicios médicos supuestamente fraudulentos que facturó a PDVSA a través de dos empresas bajo otras nombres de individuos.

Las autoridades bancarias de Andorra, un país montañoso encajado entre Francia y España, intervinieron BPA en 2015 en medio de acusaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. de que se había convertido en un portavoz central para el lavado de dinero de las élites relacionadas con el chavismo en Venezuela, Rusia y China.

Rafael Ramírez no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y se ha mantenido mayormente en silencio en los últimos días en las redes sociales, donde critica con frecuencia al régimen de Nicolás Maduro y sus repetidos esfuerzos para vincularlo con la corrupción en PDVSA. El último intento se produjo a principios de este mes cuando Saab, actuando en respuesta a las quejas del actual jefe petrolero, Tareck El Aissami, acusó a Ramírez de estar involucrado en un esquema monetario de $ 5 mil millones que involucraba préstamos falsos a PDVSA por parte de personas con información privilegiada del chavismo.

Ramírez fue durante años uno de los ayudantes de mayor confianza de Chávez, encargado de administrar las reservas de petróleo más grandes del mundo en un momento en que los precios del petróleo subían vertiginosamente.

Pero cuando el difunto socialista enfermó y finalmente murió de cáncer, vio cómo su influencia dentro del chavismo se desvanecía a medida que Maduro reforzaba su control sobre el poder. Ha calificado las acusaciones en su contra en Venezuela como una caza de brujas en represalia por su decisión de romper con Maduro, a quien intentó derrocar. Italia, a donde huyó Ramírez después de renunciar en 2017 como embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, rechazó el año pasado la solicitud de extradición de Venezuela, al descubrir que enfrentaría persecución política si lo enviaban al banco.

Pero Ramírez también ha estado en el radar de los fiscales en los EE.UU., después de haber sido nombrado, pero no acusado, en una acusación parcialmente revelada en 2018 en Houston contra cinco ex funcionarios de PDVSA.

La acusación formal alega que dos de los individuos acusados dijeron a empresarios que las ganancias de los sobornos realizados a cambio de pagos rápidos y contratos se compartirían con un alto funcionario venezolano. Ese funcionario fue identificado en la parte no sellada de la acusación solo como “Funcionario B”. El político venezolano no identificado es Ramírez, dijo un funcionario estadounidense a The Associated Press.

La corrupción ha sido rampante durante mucho tiempo en Venezuela, que se encuentra sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero los funcionarios rara vez rinden cuentas, lo que irrita mucho a los ciudadanos, la mayoría de los cuales vive con $ 1,90 por día, el punto de referencia internacional de la pobreza extrema.