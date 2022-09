La firme respuesta de un sargento al General y diputado que pretende controlar la Reserva Activa de Venezuela

Posteado en: Actualidad, Nacionales

“El general Chourio se autonombró como coordinador de la Reserva Activa o quien lo nombró no tiene autoridad para eso, porque somos Reserva Activa, no comando, y nosotros decidimos quién nos comanda y quién no. ‘Todas las organizaciones deben ser elegidas en Asamblea’, siempre lo dijo el presidente Hugo Chávez, pero ahora lo pisotean o solo lo usan cuando lo necesitan”, es la respuesta que el Sargento Carlos Briceño, coordinador de la Reserva Activa (RA) del estado Portuguesa da a través de un largo sonido que envío a sus compañeros de la organización militar.

Por Sebastiana Barráez / Infobae

Eso surge a propósito de la creación en mayo 2022 del llamado Movimiento Social Reserva Activa Bolivariana (MovSocRsvaAct), al frente del cual están los diputados de la Asamblea Nacional y oficiales retirados, General en Jefe (Ej) Jesús Rafael Suárez Chourio y la Mayor General (Av) Gloria Mercedes Castillo de Durán.

La reacción no se ha hecho esperar por parte de diversos coordinadores de la RA en las regiones, así como por parte de otros oficiales, quienes han señalado que la verdadera intención es crear una organización política partidista, utilizando a los militares en retiro, cuyo paso inmediato es implosionar al Instituto de Oficiales Retirados de la Fuerza Armada (IORFAN).

Tanto Suárez Chourio como Castillo de Durán se han dedicado a recorrer los estados juramentando jefes de la RA, ignorando a muchos de quienes tienen años luchando por los derechos de los militares retirados, a la vez que asisten a la convocatoria que reciben de los cuarteles para que reciban reentrenamiento militar.

Es por eso que el sargento Briceño, de la RA Portuguesa destaca que la Asamblea en Maracaibo fue “un grupo de 22 mujeres, que a lo mejor no saben ni por qué estaban ahí, y cinco militares jubilados de la misma rosca del que nombraron coordinador, el general Miguel Ramírez González. Ahí debía haber un auditorio con mínimo mil personas, porque es un estado superpoblado. ¿Dónde están los sargentos? ¿Por qué no fueron? El líder no se impone, el líder se hace. A nosotros lo que nos cae mal es la imposición”.

El S/S Briceño destaca que “estamos organizados hace cuatro años y registrados en el SAREN (Servicio Autónomo de Registros y Notarías) hace dos años, tenemos toda la documentación legal. Y ahora la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral) nos está pidiendo una constancia de que somos Reserva Activa. ¿Cómo es que me piden una constancia de que somos reserva Activa, pero nos llaman, nos ofician para ir a los entrenamientos que hacen los militares nacionales? Yo tengo constancia de eso; vamos a entrenamiento, a prácticas de tiro, a actividades nocturnas. Es indignante que me pidan una constancia”.

“Cada vez que llega un oficial jefe hay que llevarle una copia del registro y eso vale mucho dinero. ¿Dinero de dónde? Yo cobraba 190 dólares y ahora cobré 110 de broma porque la devaluación nos comió la plata y ya no hay ni para las medicinas”.

“Tengo tres meses enfermo. Gracias a que tengo un tarantín, puedo medio comer y saqué mis medicinas. Me da pena porque tuve que pedirles a mis compañeros la colaboración. Me sentí mal cuando fui a la ZODI y me volvieron a poner trabas, porque ya Chourio llamó al comandante de la ZODI y le dijo que él tiene la Reserva Activa. ¿Además de que es un diputado, un general jubilado, también es la Reserva Activa? Los generales que tienen poder económico no se preocupan por nosotros”.

“Cuando él (Suárez Chourio) fue Comandante General del Ejército no se preocupó ni por los 4 de Febrero, ¿ahora se va a preocupar por nosotros? A mí me viene el Sebin, quizás no van a desaparecerme, pero no me van a callar. No estoy hablando mal del Gobierno, estoy exigiendo, pidiendo lo que nos ganamos, porque nosotros somos Gobierno, porque Gobierno es el pueblo”.

No se puede levantar la voz

“Todos saben de qué pata cojeamos, saben que yo soy un chavista, pero eso no significa que como jefe de la Reserva Activa tengo que apartar la tolda política y dedicarme por lo que me eligieron, luchar por lo nuestro, por nuestro beneficio adquirido y ganado. Sí le vamos a pedir al Gobierno que nos restituya los beneficios médicos, la salud, porque la mayoría necesitamos especialistas porque somos de la tercera edad”, enfatiza Briceño.

Asegura que “todo lo que había cuando el presidente Chávez estaba vivo, se acabó. Y nada tiene que ver con el bloqueo, porque estamos pagando y todo el que está activo paga, le descuentan. Nos duele que todo el que levanta la voz sea señalado de antichavista, de opositor, contrarrevolucionario, le dicen que ya le paso la mano por el ego un opositor”.

“Tengo el listado de Portuguesa donde en la Reserva hay gente honesta. No nos reconoce la ZODI, porque Chourio quiere que a juro estemos con ellos en la parte política, pero no nos pueden obligar. ¿Quién dijo que nos van a venir a pisotear? Hemos visto mucha agua pasar por debajo del puente. Aspiro y espero que lo que pasó en Barinas pase en todo el país; el dragón despertó, la reserva activa de la Guardia Nacional”.

“¿Cómo va Churio a adueñarse de la Reserva Activa diciendo que es de Venezuela Ampliada? Nosotros somos la Reserva Activa Militar Profesional en unión cívico militar; según la Constitución son militares activos y en reserva los que pasaron por una academia. En la ZODI no nos reconocen, pero aparecemos como Reserva Activa (RA) en la Ley Orgánica. Nos llaman a entrenarnos, pero la ZODI no sabe que somos RA. Chourio llamó a la ZODI y dijo que él iba a enviar un coordinador. Necesitamos que el presidente sepa muchas cosas que no sabe, como por ejemplo que nos dan solo dos cajas de alimentos CLAP al año; si los jubilados dependiéramos de eso, ya nos hubiéramos muerto de hambre. En Caracas la darán cada 15 días, pero en el interior del país cada cinco o seis meses y ahora nos la venden con menos productos y más caros, además de comida vencida”.

El dragón despertó

No hay duda del carácter partidista que le pretenden dar los diputados a la Reserva, lo que queda evdenciado con la declaración del parlamentario y GD retirado Carlos Julio Rodrígez Rabán, cuando le dijo a Radio Alegría que la RA es parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Para Briceño, Coordinador Regional de la RA en el estado Portuguesa “el dragón despertó y ha empezado a extender sus alas para la defensa de nuestros beneficios. No pedimos que nos regalen, estamos exigiendo que el Seguro Horizonte nos cumpla, porque nosotros pagamos, exigiendo médico, medicinas, recreación, todos los beneficios que tenemos pendientes”.

“Los ojos del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y de DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) están puestos sobre mí, como coordinador de este movimiento, porque ellos creen que nosotros estamos actuando para tumbar gobierno, pero lamentablemente la mayoría de nosotros somos y hemos sido chavistas, pero no podemos ser focas y aplaudir todo”.

“Nos duele la actitud del Gobierno para con el personal que ha dado todo para la nación”, dice agregando que todo el que cumple su tiempo de servicio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es tratado como desecho. “Nosotros somos un poder, somos gran cantidad de reserva activa, vieja guardia, tenemos cantidad de hijos, nietos, yernos, suegros, que si se capitalizan son muchos votos”.

Dice que no están pidiendo regalos, sino lo que les corresponde por los años trabajados en la institución castrense. “Si nos cumplen, nuestros hijos no tienen que sacarse el bocado de la boca para dárnoslo a nosotros o para aportar cuando se enferman los abuelos”.