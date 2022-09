Los secretos detrás del vestido de carne cruda de Lady Gaga: qué pasó luego con él y la estrella que se quedó con el bolso

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A 12 años de la célebre ceremonia de los MTV awards, los detalles detrás de unos de los atuendos más escandalosos de la historia.

Por infobae.com

Era septiembre de 2010 y la entrega de los premios MTV Video Music Awards (VMA) estaba a punto de recibir a algunas de las estrellas más importantes de la industria, cuando Lady Gaga apareció ante las cámaras del mundo con un controversial atuendo que quedaría marcado en la historia de la moda. Se trataba de un impactante vestido de carne roja cruda y una cartera a juego que, después de una década continúa dando de qué hablar.

Y es que, aunque a lo largo de los años la intérprete de éxitos como Bad Romance, Telephone, Just Dance o Rain On Me se ha caracterizado por ser además de cantante y actriz, un ícono en la moda, fue en dicha ocasión cuando la famosa estadounidense se robó completamente la atención del público y generó un debate que perdura hasta la actualidad.

Cabe señalar que esa no era la primera vez que Gaga aparecía con un atuendo compuesto de ese estilo, ya que unos días antes de que la famosa apareciera en los VMA 2010, unas fotografías tomadas por Terry Richardson comenzaron a circular a nivel mundial. Se trataban de las imágenes que conformaron la portada de Vogue Hommes Japan, donde la cantante posó con un bikini “de carne”.

Pero el momento que hizo estallar a la audiencia aconteció desde la alfombra roja de la ya renombrada premiación, en donde Lady Gaga se robó todas las miradas con el atuendo diseñado por Franc Fernández. A partir de ese momento las posturas se dividieron y tanto asociaciones a favor de los animales, como internautas y artistas comenzaron a pedir explicaciones sobre la decisión de crear un vestido como ese.

“El trabajo de Lady Gaga es hacer cosas estrafalarias y esto, ciertamente, puede calificarse como tal, ya que la carne es algo que querrías evitar poner encima o dentro de tu cuerpo… No importa lo preciosa que se muestre la imagen, la carne de un animal torturado es la carne de un animal torturado…”, dijo en su momento Ingrid Newkirk, presidenta de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) a New York Daily News.

Asimismo, en 2019 Billie Eilish y su hermano mayor, Finneas O’Cornell reaccionaron durante una entrevista con Variety sobre el vestido de carne. Ello, debido a que la cantante de Bad Guy confesó que de más joven sólo le gustaba ver las premiaciones por los atuendos de los famosos, ante esto, su hermano le preguntó sobre el polémico look de Lady Gaga en 2010, a lo que la joven vegetariana se limitó a decir: “Yikes (Qué horror/Oh por dios)”.

Por otra parte, alguien que estuvo encantada con el vestido desde el principio fue Cher, quien no dudó durante la premiación en sostener el bolso de carne y quién posteriormente aprovechó sus redes sociales para halagar el escandaloso look de Lady Gaga.

“¡La manera en que estaba cortada y como se ajustaba a su cuerpo era INCREIBLE! ¡El bolso de carne era genial! ¡Como pieza de arte fue asombroso! ¡Sin juicio moral!”, sentenció en aquel entonces la cantante.

Muchas han sido las declaraciones que Lady Gaga ha dado a lo largo de los años respecto al inolvidable look que utilizó durante los VMA de 2010. Incluso, uno de sus primeros posicionamientos surgió poco tiempo después de la dura crítica emitida por la asociación PETA y ahí, la famosa aclaró que su decisión por usar ese look fue un posicionamiento político.

Así apareció Lady Gaga en la premiación (Foto: Archivo)

“Si no luchamos por lo que creemos y si no lo hacemos por nuestros derechos, pronto tendremos pocos como la carne de nuestros huesos”, dijo Lady Gaga durante una plática con Ellen DeGeneres en 2010 y agregó: “No soy un trozo de carne”.

Cuál fue el origen del icónico vestido de carne

Fue en una reciente entrevista con Vogue, donde la protagonista de House of Gucci reveló finalmente cómo se originó la idea del look.

“El vestido de carne fue idea de Val Garland, la maquilladora. Habíamos trabajado juntas desde hacía un tiempo y me contó algo que le pasó. Fue a una fiesta vestida con salchichas y me pareció bastante divertido, le dije: ‘Para que nadie se te acerque a una fiesta’. Hablé con mis amigos diseñadores sobre si queríamos hacer una declaración en los propios MTV Video Music Awards y sí quisimos porque en ese momento querían revocar la política del Don’t Ask, don’t tell (No preguntar, no decir, la idea que primaba en las fuerzas armadas de Estados Unidos por las que no se hablaba de la homosexualidad de sus integrantes)”, recordó Gaga.

Lady Gaga con su polémico vestido de “carne” durante los MTV Video Music Awards 2010 (Foto: Archivo)

Asimismo, la artista apuntó que fue un trabajo colaborativo, pues su equipo de trabajo también estuvo de acuerdo con la idea y la ayudó a confeccionar el outfit.

“Decidimos ir con el vestido de carne porque pensé que si estás dispuesto a morir por tu país, ¿Qué importa con qué te identifiques? El diseño final es de Franc Fernández, pero fue idea de Haus of Gaga. Estábamos en el backstage con Brandon Maxwell que era uno de mis estilistas en ese momento, era vegano y aún así ayudó a coser todos esos trozos de carne al vestido, al sombrero y al bolso, que por cierto, se lo quedó Cher”, puntualizó y añadió:

Olía a carne, llevarlo fue muy emocionante, debajo llevaba un corsé que estaba cosido a la prenda, entonces esto era una prenda, no sólo me tiraron la carne encima y cruzaron los dedos para que quedase bien.

Qué le sucedió al atuendo tras la premiación en 2010

Un año después de los VMA 2010, se dio a conocer que el vestido formaría parte de la exposición Mujeres que rockean en el Salón de la Fama del Rock and Roll, ubicado en Cleveland, Estados Unidos. Ante esta noticia, las dudas por parte del público se acrecentaron, pues no se comprendía cómo es que la carne podría conservarse o si Lady Gaga había donado el atuendo.

Fue hasta 2015 que Jun Francisco, director de colecciones del museo en cuestión, platicó con MTV al respecto y reveló cómo fue que lograron preservar el vestido.

“Justo después de los VMA, el museo contactó a Lady Gaga sobre el vestido de carne y el plan para el futuro. Acordaron enviárnoslo, pero en ese momento todavía era carne cruda. Así que tuvimos que averiguarlo, íbamos de un lado a otro con ideas, y lo que decidimos fue conservarlo como una carne seca. Así que está disecado”, comentó.

Lady Gaga continúa sorprendiendo en la actualidad pero por su talento en la música más que con sus estrafalarios atuendos y se ha inclinado por looks más conservadores (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY)

En este sentido, Jun confesó que se transportó el vestido de carne en un camión climatizado y tuvo gran cuidado para garantizar que la humedad y temperatura del look estuviera en óptimas condiciones. No obstante, Francisco apuntó que el look que se expuso no era el único en existencia, pues contó que hubo uno antes, pero ese no trascendió.

“Hubo otro vestido de carne en el pasado, pero en realidad lo dejaron pudrirse. No se conservó en absoluto. Pero este es diferente, ya que ahora es carne seca. ¡Suponemos que la vida útil de este vestido es la vida útil de la carne seca! Estamos deseando ver cómo es eso”, dijo en aquel entonces.

Respecto a quién era el dueño del vestido, el director de colecciones del museo aseguró que Lady Gaga era la propietaria y sólo se los prestó para la exposición anteriormente mencionada.

Actualmente no se sabe con certeza quién posee el vestido de carne, no obstante, en 2020 la famosa reapareció en redes sociales utilizando el polémico look para dar un mensaje contundente respecto a las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en el país y de las cuales Joe Biden salió electo.

“Cuando anuncien quién ha ganado quedará muy claro en qué se ha convertido este país. Lo que elijas hacer te afectará. Y el hecho es que el voto más crítico en este momento es el que este país quizás nunca llegue a ver: el tuyo”, dijo en aquel entonces Lady Gaga, mientras portaba algunos de sus atuendos más famosos.