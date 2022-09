Migrantes venezolanos duermen en las calles de El Paso mientras esperan autobuses (VIDEO)

Miles de migrantes venezolanos en busca del “sueño americano”, se encuentran en la frontera de México con Estados Unidos, en particular la de Juárez-El Paso, a la espera de autobuses que los trasladen a Nueva York.

Por lapatilla.com

Jorge Ventura, reportero del sitio web de noticias The Daily Caller, informó este domingo 18 de septiembre, que habló con inmigrantes que están durmiendo en las calles del centro de El Paso, en Texas, después de que los refugios alcanzaron su capacidad máxima.

“Niños de hasta 2 años dormirán en estas calles esta noche”, dijo Ventura a FoxNews

Explicó que algunos pasan la noche en tiendas de campaña y otros tantos a la absoluta intemperie con cobijas, ropa, agua y algunos alimentos que les donan personas solidarias.

Un reto más es la alimentación, ya que las autoridades estadounidenses solo les dan agua, por lo que hay quienes van a Ciudad Juárez a comprar comida y regresan de nuevo a El Paso.

In El Paso I spoke with Venezuelan migrants sleeping in the streets of downtown after shelters here reached capacity awaiting a bus ride to NYC. Children young as two-years-old sleeping on the streets here , discussing the latest on Fox News with @LawrenceBJones3 pic.twitter.com/46xjbrDKNs

— Jorge Ventura Media (@VenturaReport) September 18, 2022