El féretro de la reina Isabel II desciende a la cripta real en Windsor (Video)

El féretro de Isabel II fue descendido este lunes a la cripta real del Castillo de Windsor, después que se le retiraran la corona imperial, el orbe y el cetro durante un servicio fúnebre en la capilla de San Jorge.

La “segunda era isabelina” llegó simbólicamente a su fin cuando el más alto funcionario de la casa real rompió la vara de mando de la soberana, que será inhumada en una ceremonia privada prevista a las 19H30 (18H30 GMT) en una capilla anexa. AFP

The Garter King of Arms proclaims the styles and titles of Queen Elizabeth II as her body is lowered into the Royal Vault. pic.twitter.com/lgzgj5fRkA

— Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022