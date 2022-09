Las fuerzas de seguridad rusas han detenido a más de 1.100 personas en la protesta nacional convocada por un movimiento pacifista este miércoles contra la movilización parcial anunciada hoy por el presidente Vladímir Putin en el marco de la campaña militar de Rusia en Ucrania.

“Había más de 1.161 personas detenidas en 25 ciudades”, señaló la organización independiente OVD-Info, que hace seguimientos de arrestos y ha sido declarada agente extranjero en Rusia. El registro de las detenciones sube rápidamente.

Ante la previsión de que las fuerzas de seguridad rusas intentaran evitar o reprimir las protestas, el movimiento había publicado los datos de contacto de OVD-Info, que defiende a los arrestados y que fue declarado hace un año “agente extranjero” en Rusia.

Aquí los videos de la brutal represión a las protestas en Rusia

St. Petersburg: Protesters, mainly women, chanting “No to War” being immediately confronted by riot police. https://t.co/tGzVgSMItx — Eilish Hart (@EilishHart) September 21, 2022

Riot police detain protesters in downtown Moscow. The video footage shows several policemen carrying off a woman lying unconscious on the ground. Video: Dozhd TV channel pic.twitter.com/iAvY4vnxye — Novaya Gazeta. Europe (@novayagazeta_en) September 21, 2022

“No war!” screams this Russian man being carried away by riot police at a Moscow anti-war demo. https://t.co/x7SXxWaQIe — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 21, 2022

Con información ded EFE Y AFP