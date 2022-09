Yulbert Zambrano responde a las críticas por su apariencia: “la gente está mal de la cabeza, estoy embarazada (+CAPTURA)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La esposa del comediante Marko Pérez, Yulbert, le respondió públicamente a una seguidora que la criticó en privado asegurando que tiene la nariz “fea” por lo cual le aconsejo mejorarla un poco más. En este caso, Zambrano quien no se iba a quedar callada ante la crítica le respondió a su hater y le dejó con la boda cerrada tras una contundente respuesta.

Por Gossipvzla

Seguidamente, le explicó a la seguidora y a todos los que la critican que ella se siente bien consigo misma y no siente que deba hacer un cambio, alegando “De verdad la gente está mal de la cabeza esa es mi nariz de toda la vida y la mejoro cuando yo quiera y pueda, pero si me la opero entonces soy plástica, pero entonces como no esta operada todos los días me mandan a operármela, respeten por eso hay muchas personas con complejos y usando filtros que no parecen ellas” recomendando mirarse en un espejo antes de criticarla a ella o a otras mujeres ya que nadie es perfecto.

Ahora bien, por si se le había olvidado también le recordó a sus miles de seguidores “Estoy embarazada no hay nada pueda mejorar”, puesto que se encuentra esperando su tercer retoño producto de su relación con el influencer criollo.