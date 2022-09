EEUU destina 376 millones de dólares para atender la crisis migratoria venezolana

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció este jueves un nuevo paquete de 376 millones de dólares en ayuda humanitaria para venezolanos en Venezuela y en otros países con el objetivo de paliar la crisis migratoria en la región.

En un comunicado, Blinken dijo que este financiamiento irá a parar a programas de alimentación, de refugio, de acceso a la salud, de saneamiento de agua, de higiene y de protección de grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes, indígenas y el colectivo LGTB.

Su objetivo, añadió, es “responder a las necesidades de los venezolanos más vulnerables de Venezuela, a los refugiados y migrantes venezolanos y a las generosas comunidades que los acogen en la región”.

The United States is providing nearly $376 million in new humanitarian assistance to support vulnerable Venezuelans in Venezuela and in their generous host communities across the region. We are committed to strengthening the international response to this crisis.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 22, 2022