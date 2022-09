VIDEO: Cientos de rusos abandonan su país por temor a ser reclutados por Putin

Recientemente, Rusia confirmó la llegada de 55 prisioneros de guerra intercambiados con Ucrania, en el mayor canje desde el inicio de la invasión.

Por semana.com

El anuncio de Vladimir Putin de una movilización parcial para reforzar sus tropas en Ucrania provocó el miércoles 21 de septiembre una estampida en los sitios web de las compañías aéreas y terrestres para intentar salir de Rusia lo antes posible.

La movilización afectó inicialmente a 300.000 reservistas, pero, según el Ministerio de Defensa, un total de 25 millones de rusos son movilizables para unirse a las filas del ejército en el este y el sur de Ucrania.

En imágenes compartidas en las redes sociales se aprecia a cientos de ciudadanos en vehículos amontonados en el puesto de control fronterizo entre Rusia y Georgia, así como enormes filas de personas.

Según la herramienta estadística Google Trends, que permite conocer la frecuencia con la que se escribe una palabra en Google, las búsquedas en Rusia con los términos “billetes” (tiquetes) y “avión” se han más que duplicado desde 06H00 GMT el miércoles, al comienzo del discurso televisivo grabado por Vladimir Putin.

La región de Belgorod, que limita con el noreste de Ucrania y que desde finales de febrero se vio afectada en varias ocasiones por ataques ucranianos, ocupa el primer lugar en la lista de lugares en los que se han llevado a cabo esas búsquedas por internet.

Los billetes para vuelos directos a los destinos más cercanos (Armenia, Georgia, Azerbaiyán o Kazajstán) están agotados para el miércoles, según el sitio Aviasales, muy popular en Rusia.

#Breaking: just in – The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022