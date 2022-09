Grupo de venezolanos llevaron los métodos de investigación a “otro nivel” con una aplicación

Johnniel Rojas, Zaraiht Rondón, Guillermo Ramírez, Limbyi García, José Gómez, Junerlis Márquez y Johsnel Rojas, son nueve venezolanos que se unieron a Kelvin Perea y Gilberto Pardo Developer, dos mexicanos para materializar lo que hoy se conoce como: Tesis Time.

Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com

Tesis Time es una aplicación económica y segura para desarrollar la tesis de grado y distintos textos académicos de Investigación Científica. Sus creadores sostienen que la aplicación ayuda a erradicar la desinformación. Inclusive la corrupción en el ámbito de las tesis de grado así como sus elevados costos, siendo los puntos más relevantes al momento de hacer la tesis.

Johnniel Rojas explicó que “nuestros usuarios pueden olvidarse del estrés psicológico que conlleva este trabajo final, al descargar la app, funciona. Aprende juega y gana. Se puede jugar y ver anuncios para desbloquear los productos gratis o puede comprarlos directamente”.

“Allí tenemos más de 300 productos entre: clases, e-books, audiolibros, plantillas, resúmenes, guías, infografías, mapas mentales, diseñados para los distintos procesos cognitivos de aprendizaje y plataforma web con clases, cursos y capacitaciones 24/7, asesorías personalizadas, clases grabadas y libros”, añadió.

En la innovación de la página web el usuario va a poder hacer match con el tutor ideal. Que se ajuste a su presupuesto y necesidades, siempre cumpliendo con un alto estándar de calidad de servicio.

Trabajo a distancia

Dos de las nueve personas que conforman el equipo viven en Ecuador, dos en Argentina, dos en México, dos en Venezuela y uno en España. Admiten que su gran aliado para desarrollar la aplicación fue el internet.

“Todo el trabajo ha sido remoto, se aceleró cuando comenzó la pandemia porque estuvimos unos meses en las casas encerrados, pero con internet y nuestras laptop se nos facilita muchas cosas para poder cumplir con las actividades, funciones y reuniones. Trabajamos mucho con Google Docs, Zoom, Google Meet y el Drive, grupo en WhatsApp donde teníamos varios grupos de acuerdo a las actividades y funciones que se requieren”, destacó Rojas.

Explicaron que por los distintos horarios crearon una dinámica flexible en cuanto a tratar temas o tener que comunicarnos. Hablaban cuando estaban despiertos “con los que están en España y Francia, es decir, mandamos una nota o escribimos, pero sabemos que vamos a tener una respuesta al día siguiente porque en ese horario ellos ya están durmiendo”.

“En Argentina no hay mucha diferencia de horario, pero si le toca trasnochar un poco para coincidir, México tiene el mismo horario que Ecuador, pero como ellos son los de desarrollo, nos reunimos con anticipación”, detalló el joven de 31 años.

Con los que viven en Venezuela la situación fue a cuestas “en Venezuela si hay problemas con la luz e internet, nos tuvimos que adaptar a esa dinámica, a veces estamos por reunirnos y se va la luz y hay que esperar o posponer, o se va el internet, e igualmente tenemos que esperar y posponer, o estamos en una reunión y se va la conexión de internet, a ellos les toca reponer o trabajar en esos horarios cambiantes por esa situación, pero no ha sido suficiente como para no terminar las labores, actividades y la misión”.

Uniendo fuerzas

El proyecto inició en 2019. Pasó por distintas fases, pruebas, encuentros entre otras cosas. Sus creadores detallaron que cuando estaban creando el MVP tuvieron que trabajar con muchas personas, especialistas y asesores.

“Hubo un momento que éramos más de 30 en el equipo, para revisiones, las clases de la prueba piloto, correcciones, entrevistar a los estudiantes, pero todo fue muy dinámico y adaptativo, rápido y cambiante, no nos casamos con nada, como todos tenemos trabajos principales, entendíamos que era en los tiempos disponibles, más no se le quita rigurosidad ni calidad. Por ejemplo yo me levantaba a las 4:45 am para a las 5:00 am comenzar en Tesis Time hasta las 9: 00 am, me duchaba y vestía y salía a trabajar a las 9:30, regresaba a la casa a las 8:00 pm, cenaba y continuaba trabajando en Tesis Time hasta las 11 o 12 de la noche. Pero actualmente yo estoy de lleno en Tesis Time”, expresó Rojas quien emigró a Ecuador a los 22 años.

El grupo actualmente están participando en:

Las 100 pro 2022

IFE LAUNCH Tecnológico de Monterrey

MIT Tecnologhy Review 35 Latam

“Queremos llegar a 10 millones de descargas de la aplicación, lo mejor es que la pueden usar gratis, queremos ser un apoyo para universidades, tutores, gobiernos e instituciones. Queremos democratizar el acceso al conocimiento de la educación científica y método de investigación científica. Hasta el 8 de agosto llevamos 4 mil descargas”, comentó con orgullo Johnniel Rojas.

Planes

Rojas expresó que uno de sus planes es el poder becar a 6 millones de estudiantes en Latinoamérica y en especial a venezolanos, “para ayudarlos a graduarse y hacer sus tesis en la página con los cursos, capacitaciones y diplomado en Metodología de Investigación, tenemos una alianza con la universidad CINDEHU la cual avala nuestro diplomado”.

“Queremos formar investigadores, queremos promover la investigación científica en Latinoamérica, las tesis, artículos científicos, ensayos, informes, como modelo de titulación, para mucho más que quedar llevando polvo en una biblioteca. Las tesis de los nuevos profesionales y estudiantes de Latinoamérica pueden ser un cambio y una trasformación positiva para la sociedad en general y primera carta de presentación para entrar al mundo laboral, o ¿por qué no directo a emprender?”, planteó.

Y no descartan en poder tener disponible la aplicación en más de 10 idiomas.

Un mensaje a los jóvenes

“Les recomiendo leer, comenzar auto educándose, primero, en el tema o en el nicho de mercado que tienen o desean abordar, paralelo con negocios, emprendimiento y finanzas, es un mundo grandísimo, desde la idea, inversión, financiera, proyecciones, MVP, inclusive no descarten asesoría especializada en los temas que se requieran, al Cesar lo que es del Cesar”, añadió.

Destacan que una vez construidos los primeros cimientos, hacer un plan de acción, con todas las herramientas que necesiten: si es un block de dibujo, colores y tiza, un documento en el drive, una herramienta, como por ejemplo: Trello, meditación y los recursos que tengan a su disposición para empezar, sin prisa pero sin pausa.

“La idea no es saberlo todo, sino el número del que sabe, no necesitan tener ni un dólar para comenzar, yo digo que es como los atletas que van a las olimpíadas, se llevan la medalla de oro, pero no fue un logro solo de ellos, sino de todo un equipo detrás, médicos, coach, familia, fundaciones, etc”.