Salvaje persecución en Manhattan: Una tarjeta de débito dio con la captura de dos ladrones (VIDEO)

Dos ladrones que robaron 9,000 dólares en efectivo tras una salvaje persecución vehicular en el Upper East Side fueron capturados gracias a una tarjeta de débito que fue dejada por uno de los sospechosos en el Mercedes Benz que robaron para perpetrar el crimen el pasado 3 de septiembre.

Por El Diario NY

Denis Piters, de 29 años de edad, proveniente del Bronx, fue detenido el miércoles y fue acusado de robo con un arma de fuego, peligro imprudente y posesión criminal de propiedad robada.

Según la denuncia penal, un investigador del Distrito 19 dijo que se recuperó la tarjeta de aplicación de efectivo que tenía el nombre de Piters que estaba adentro del Mercedes.

El ladrón no ha podido pagar la fianza de 250,000 dólares en efectivo, y hasta el día sábado en la noche, se encontraba en Rikers Island esperando para su audiencia en la corte.

El supuesto cómplice de Piters, Cristian Santana, de 32 años, fue capturado el 21 de septiembre. Fue liberado con una fianza de 75,000, según los documentos judiciales.

Ambos son acusados de usar el Mercedes para perseguir a un hombre que conducía un Toyota RAV 4 por el Upper East Side en un intento de robarle dinero.

crazy robbery in broad daylight on the Upper East Side ….what do you think was in that black bag, drugs or cash? pic.twitter.com/SfDYBo1uJe

— ??????? ? (@FrankiesTwoLoud) September 4, 2022