Depredadores en acción: primeras IMÁGENES aéreas de grupos de orcas cazando a los grandes tiburones blancos

Un estudio publicado el pasado verano en la revista African Journal of Marine Sience (AJMS) confirmaba la desaparición de los tiburones blancos (Carcharodon carcharias) en amplias zonas de la costa de Sudáfrica como consecuencia de la presencia y ataques de grupos de orcas (Orcinus orca).

Por La Vanguardia

No era la primera vez que se documentaba que estos cetáceos mal llamados ballenas asesinas son capaces de cazar a los grandes tiburones blancos, y en este caso africano, provocar su migración hacia otras aguas, pero el incidente provocó la atención internacional y amplio seguimiento en medios de comunicación y redes sociales en internet.

First time ever recorded , team of Orcas take out a Great White #shark ? . pic.twitter.com/37mIiPoy5e

— Ninjamonkey ?? (@Aryan_warlord) July 31, 2022