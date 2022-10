¿Qué transporta el “convoy de la muerte” de Rusia que viaja rumbo a Ucrania?

Click to share on Google News (Opens in new window)

Este martes han salido a las luz varias imágenes de un convoy de grandes dimensiones transportando vehículos y equipos militares en el centro de Rusia, un movimiento que ha generado un gran temor en Occidente porque posiblemente se dirige hacia la línea del frente en Ucrania.

Por La Razón

El desplazamiento de este enorme tren podría suponer una “señal para Occidente”, según ha informado al diario británico ‘The Sun’ el analista de defensa Konrad Muzyka.

Muzyka ha afirmado que lo que lleva el denominado “convoy de la muerte” es “un kit de transporte que pertenece a la 12ª Dirección Principal del Ministerio de Defensa de Rusia”. En realidad, es “responsable de las municiones nucleares, su almacenamiento, mantenimiento, transporte y entrega a las unidades”, ha añadido.

Desde el punto de vista del analista, el vídeo no quiere decir que “Rusia se esté preparando para un lanzamiento nuclear”. Pero ha comentado que “es significativo que haya surgido después de que Ucrania advirtiera sobre el riesgo muy alto de que Rusia usara un arma nuclear táctica”.

?? Another railroad train with military equipment going to the front line by rail somewhere in central Russia. pic.twitter.com/3g3nWhTEtT

— Rybar in English (@rybar_en) October 2, 2022