El ex guardaespaldas de Hugo Chávez podría ser extraditado a EEUU la próxima semana

A través de su cuenta en Twitter el periodista Joshua Goodman, corresponsal para América Latina de la agencia de noticias AP, informó que el ex guardaespaldas de Hugo Chávez, Adrián Velásquez podría ser extraditado a EEUU la próxima semana.

Velásquez había estado en libertad bajo fianza cuidando niños mientras su esposa, la ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz, se preparaba para el juicio en Miami.

“Los fiscales están pidiendo un aplazamiento para poder juzgar a la pareja juntos”, indicó.

