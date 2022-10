Estadounidenses han donado un dineral para transportar a inmigrantes lejos de Texas

Posteado en: USA

Desde abril hasta el 28 de septiembre, los estadounidenses de todo el país donaron más de US$ 386.000 para apoyar el esfuerzo del gobernador de Texas, Greg Abbott, para transportar en autobús a los inmigrantes —que han sido procesados ??y liberados por las autoridades de inmigración en las comunidades de Texas— a Washington, Nueva York y Chicago, según Renae Eze, secretaria de prensa y asesora principal de comunicaciones de Abbott.

Por CNN

“Estamos agradecidos por la gran cantidad de apoyo que hemos recibido a medida que Texas llena los vacíos creados por el presidente Biden y da un paso al frente para ayudar a nuestras abrumadas comunidades fronterizas. Hasta que el presidente Biden haga su trabajo y asegure la frontera, Texas continuará transportando a los migrantes para brindar el alivio que tanto necesitan las ciudades fronterizas de Texas”, dijo Eze en un comunicado a CNN.

A través de una solicitud de información realizada con la oficina de Abbott, CNN obtuvo las donaciones detalladas realizadas desde abril hasta el 18 de septiembre. El análisis de datos de CNN mostró que las miles de donaciones individuales, que van desde US$ 1,12 a US$ 5.100 totalizaron más de US$ 379.000 durante ese período de tiempo. La mayoría de las donaciones fueron realizadas por personas en Texas (32%), Florida (9%), California (7%), Nevada (3%) y Arizona (3%), lo que representa el 5% de todas las donaciones.

Estos son los diez estados desde donde se realizaron la mayoría de las donaciones, según los datos obtenidos:

Texas: US$ 122.000

Florida: US$ 35.000

California: US$ 26.000

Nevada: US$ 10.500

Arizona: US$ 9.500

Georgia: US$ 9.000

Colorado: US$ 9.000

Carolina del Sur: US$ 9.000

Ohio: US$ 8.000

Tennesse: US$ 8.000

