Los secretos de Evan Peters: la insólita razón para ser actor y cómo se convirtió en el asesino serial Jeffrey Dahmer

Evan Peters es el nuevo chico de moda en Hollywood. El estadounidense se ha metido a la crítica en el bolsillo gracias a su increíble papel de un asesino serial en “Dahmer. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”, la última producción de Ryan Murphy. La serie se ha convertido en el último fenómeno de Netflix. Por supuesto, el nombre del actor no ha parado de sonar en los últimos días. Y es que, aunque lleva años siendo conocido gracias a “American Horror Story”, este papel ha sido un antes y un después en su carrera.

Por Infobae

Gracias a su talento que ha demostrado en otras producciones como en “X-Men” y en “Mare of Easttown”, junto a Kate Winslet, a lo largo de casi dos décadas de trayectoria, Peters se ha convertido en uno de los galanes más atractivos y respetados de la industria.

En una entrevista para la revista GQ en 2018, el actor, de 35 años, reconoció que nunca le diría que no a Ryan Murphy, que lo puso en el radar de los estudios con “American Horror Story” durante 10 temporadas. “Confío en él y en su visión, en su escritura y dirección . Siempre le digo: ‘Estoy en tus manos. Hagámoslo. Lo que sea que necesites que haga”, dijo.

En la misma publicación, reconoció que interpretar personajes siniestros “está lastimando mi alma”. Y aseguró que todos los papeles tuvieron algún tipo de escena de sexo no le resultaron nada fáciles de hacer. “Soy muy vergonzoso”, aseguró. Sobre algún hecho traumático durante un rodaje, recordó cuando tuvo que hacer un corte de navaja en el cuerpo de una actriz mientras tenía sexo con ella: “Fue horrible, extraño y triste”. En otra oportunidad tuvo que salir de la bañera enfurecido y completamente desnudo.

Con papeles de bichos raros en “American Horror Story” y “Pose”, Peters jura que es totalmente normal en su vida real. Desafortunadamente, es muy bueno para ser aterrorizar a la audiencia. Tras ver su último personaje, seguramente se metió en las pesadillas de los espectadores, que temen ahora quedarse a solas con un desconocido Pero él está decidido a demostrar que es un tipo agradable y desea que le ofrezcan una comedia romántica.

Su transformación en el caníbal de Milwaukee

El papel más difícil de mi vida. Así lo admitió el propio Evan Peters cuando lo consultaron por “Dahmer”, la miniserie que arrasa en Netflix sobre Jeffrey Dahmer, llamado el caníbal de Milwaukee, uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de los Estados Unidos.

Peters tiene un largo historial de personajes perturbadores, pero el que más ha calado en la audiencia y al propio protagonista es el del criminal, quien confesó que mutiló, violó y se comió órganos de 17 hombres y niños entre 1978 y 1991.

Preparase para el papel no fue nada fácil, ya que reveló en una entrevista que, entre otras cosas, debió ver perturbadores videos que lo ayudaron a entender mejor la mente de uno de los psicópatas más crueles. De esta forma, lo primero que hizo fue buscar material de archivo de Dahmer confesando sus aberrantes crímenes. Y reconoció que “estaba muy asustado por todas las cosas que hizo. Sumergirme en eso y tratar de comprometerme con el personaje fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida”.

Peters analizó una entrevista de 1994 en donde Dahmer habló abierta y detalladamente de los asesinatos que cometió. En el video, que está disponible en YouTube, se lo puede ver sentado junto a su padre Lionel -que lo visitaba en la cárcel-, mientras conversa con el periodista Stone Phillips. Durante media hora, ofrece detalles de sus asesinatos, pero siempre manteniendo una completa calma.

“Fui a YouTube, miré las entrevistas y después leí biografías, también leí los reportes policiacos y su confesión”, detalló. Además, explicó lo difícil que fue para él asumir el papel, ya que reconoce que buscaba que su interpretación “fuera muy auténtica” pero para hacerlo tenía que ir a lugares muy oscuros y permanecer allí. También reconoció que estaba nervioso por asumir el escalofriante papel porque quería respetar a las víctimas y sus seres queridos.

Además, el ganador de un Emmy por la miniserie “Mare of Easttown” de HBO escuchó el audio del asesino serial hablando con un psicólogo o un detective que lo entrevistó. La grabación que se refiere es con el psiquiatra Kenneth Smail, que también está en Youtube.

Su actuación fue halagada por los críticos, que anticipan que será uno de los candidatos en las premiaciones de Hollywood del año próximo, pero también generó enojo de algunos familiares de las víctimas y de los espectadores. Desde su estreno en la plataforma el 22 de septiembre, a algunos les han parecido nauseabundas algunas escenas, y muchos espectadores creen que romantiza y glorifica los trágicos asesinatos.

“No soy ingenuo ante el hecho de que los asesinatos y el true crime son sensacionalistas”, reconoció el actor Shaun Brown, que interpreta a Tracy Edwards, que fue la única víctima sobreviviente de Jeff Dahmer y desempeñó un papel con su denuncia, que finalmente condenarían al asesino. “Sin embargo, les pido que al ver esta serie recuerden que estos hombres eran hijos, mejores amigos, primos, tíos y tenían sueños, esperanzas y metas que nunca se concretaron”, concluyó.

El criminal fue capturado en 1991, condenado a 15 cadenas perpetuas, el equivalente a 957 años de prisión, y tres años después fue asesinado por un recluso.

Cristopher Scarver golpeó con una barra de metal en la cabeza a Dahmer hasta que lo mató. Posteriormente hizo lo mismo con Jesse Anderson, otro compañero de prisión. En una entrevista con el diario New York Post, Scarver trató de justificar su accionar: “Algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él no era uno de ellos”.

La serie, creada por Ryan Murphy, fue vista durante 196 millones de horas en su primera semana y actualmente es el programa número 1 de Netflix en más de 60 países.

El ganador del Emmy Richard Jenkins también fue reconocido por su trabajo como el padre de Dahmer, Lionel, un químico que le enseñó a su hijo a preservar los huesos de animales, técnica que luego usó con sus víctimas.

Fueron muchos los usuarios que dijeron que Peters les resultaba “atractivo” pese a interpretar a un asesino. Lo mismo sucedió con Zac Efron cuando hizo de Ted Bundy. El propio actor pidió no romantizar su personaje y que sus seguidores sean empáticos con la familia de las víctimas. Por otro lado, confesó que sintió temor al aceptar el trabajo por los seres queridos de los que ya no están y que tenían revivir un doloroso pasado.

Un doble amor platónico

Peters nació en Saint Louis, Missouri, pero cuando era un adolescente, su familia se mudó a Michigan y se dedicó a la actuación como pasatiempo. Evan y su madre, Julie, viajaron juntos a Florida para una competencia de talentos y, como recordó Julie, “todos pensaban que tenía algo”. Con un futuro prometedor, toda la familia se fue a California para explorar más a fondo una carrera para Evan, por entonces con 15 años. A su padre le dijeron que “un año era tiempo suficiente para saber” si su hijo podría triunfar en la competitiva industria del entretenimiento. Afortunadamente, las cosas salieron bien, como una verdadera película de Hollywood. En una semana, consiguió un representante. Poco tiempo después, obtuvo un papel protagónico en la película “Clipping Adam” (2004), que le valió su primer premio.

La verdadera razón por la que se decidió a convertirse en actor comenzó por un doble amor platónico: las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen del programa “Full House”.

“Me picó el gusanillo de la actuación. Pero sobre todo quería conocer a las gemelas Olsen. Ellas tenían 15 años, yo tenía 15. Lo de la actuación me pareció el mejor camino”, admitió tiempo atrás en diálogo con la prensa. Años más tarde, concretó su gran sueño adolescente y las conoció en el estreno de la película “New York Minute”, pero todo salió muy mal. “Empecé a sudar y me congelé. No pude hablas con ellas. Lo arruiné”, confesó.

En una entrevista para W Magazine, el intérprete estadounidense confirmó que las gemelas Olsen “me llevaron a Los Ángeles”. Y aunque falló en su primer intento, sí pudo conocer a Ashely Olsen y está vez pudo hablar. “Estaba un poco nervioso, pero ella es genial”.

La película de 2004 “Sleepover” presenta las primeras apariciones de varias futuras estrellas como Steve Carell, menos de un año antes de su debut en “The Office”, una muy joven Brie Larson y Peters como un joven patinador. El actor admitió que era terrible para andar en patineta, por lo que los productores tuvieron que contratar a Stacey Lowery, un patinador profesional, para que tratara de enseñarle. El entrenamiento no fue un éxito pero algo aprendió. Sus compañeros fueron testigos de los golpes que sufrió tratando de dar lo mejor posible. Su peor accidente quedó filmado ya que fue durante el rodaje.

Una vez que llegó a Los Ángeles, Peters comenzó a aparecer en comerciales, películas y programas de televisión como un actor talentoso. Y una vez que consiguió un papel en “American Horror Story”, parecía que podía hacerlo todo. Eso es hasta que mostró sus sorprendentes habilidades vocales. En un episodio del programa, hizo una versión de la canción de Nirvana “Come as You Are”. Durante una entrevista con Interview, el actor reveló que canalizó su estrella de rock interior. “¡Estaba emocionado y nervioso!.Pero filmándolo, todo el ambiente del video musical fue muy extraño y me sentí incómodo en mi propia piel”.

Todo indicaba que recibiría otra oportunidad de mostrar su talento para el canto una vez que los productores eligieran a Lady Gaga para una nueva temporada. La revista Cosmopolitan le preguntó a Peters sobre cantar junto a su famosa coprotagonista. “No habrá canciones este año”, reveló. El creador Ryan Murphy “fue muy inflexible al respecto. Nada de cantar”.

Su tormentosa relación con Emma Roberts

Mientras filmaban la película de 2012 “Adult World”, Emma Roberts y Peters se conocieron y saltaron chispas, al menos a los ojos de sus compañeros de reparto. En una entrevista en “Chelsea Lately”, Emma confesó: “Todos pensaron que salíamos en la película y no. Fue mucho tiempo después”. Dijo que durante la producción, Peters “literalmente no le habló en toda la película”, y agregó: “Pensó que yo era rara”. Pero Peters hizo el primer movimiento después: “Me envió un mensaje de texto y tuvimos una cita”.

Peters compartió su versión de la historia en una entrevista con Vulture. “Yo también estaba enamorado de ella”, admitió. Pero como es muy introvertido, se acercó a ella de una forma insólita. “Traté de hablar con ella un par de veces diciendo cosas equivocadas. Realmente era un poco torpe y estúpido”. Sus intentos de burlarse de su colega como intento de conquista o de atención fracasaron: “Emma no entendía, así que todo salió mal”.

Los actores terminaron saliendo pero su romance fue una auténtica montaña rusa. Hubo más drama que algunos de los mayores éxitos de taquilla de Hollywood. Esto incluyó al menos dos rupturas temporales, compartir la pantalla en “American Horror Story” y un compromiso también roto.

También protagonizaron un incidente violento en un hotel de Montreal, Canadá, en 2013. Él tenía 26 años y ella 22. La pelea escaló al punto de que la policía intervino por un llamado de uno de los huéspedes que escuchó la fuerte discusión. Emma fue arrestada debido a que su novio presentaba signos de violencia, pero él no quiso levantar cargos. La actriz fue liberada y la prensa los captó abrazándose tras la liberación.

En un comunicado describiendo lo ocurrido como “un incidente desafortunado y un malentendido” y anunciaron qua “estaban trabajando unidos para superar” lo ocurrido.

En mayo de 2016 la actriz comenzó otra relación con el director Christopher Hines pero poco después lo dejó y volvía con Peters en septiembre del mismo año. Al final, todo terminó definitivamente en marzo de 2019 y poco después la actriz comenzó una relación con Garrett Hedlund, con quien tuvo un hijo en 2020 y se separó a inicios de 2022. Roberts no ha borrado de sus redes sociales las fotografías junto a su ex novio.

El historial amoroso del actor es bastante corto. Su largo pero intermitente romance con Emma, sobrina de la Julia Roberts, es quizás su relación más conocida por el público, pero ella no es la única estrella que le ha robado el corazón al galán del momento en Hollywood.

La primera pareja conocida fue Alexandra Breckenridge. Se conocieron en “American Horror Story: Murder House” en 2011. Aunque apenas hubo fotos de ellos juntos, muchos confirman que estuvieron saliendo un tiempo. Ellos nunca hablaron del tema con la prensa. Se dijo también que tuvo una noche de amor con Lindsay Lohan. Fue la propia actriz quien lo confirmó, quien también mantuvo fugaces romances con grandes estrellas como Orlando Bloom o Ashton Kutcher.

Tras su ruptura, el artista se dio una nueva oportunidad en el amor con Halsey. El actor y la cantante fueron fotografiados en septiembre de 2019. Al siguiente mes, los novios hicieron su primera aparición pública con disfraces retro en la fiesta por el episodio número 100 de “American Horror Story”. Todo parecía ir bien entre ellos. De hecho, Peters hasta se fue de gira con el intérprete, pero decidieron tomar caminos separados en marzo de 2020.

Al revés de Roberts, Halsey sí borró todos los rastros de su relación con Evan en su cuenta de Instagram. Ella estuvo enamorada de él durante años. En 2013, la cantante declaró públicamente en Twitter que tenía un crush con el actor. “Petición para que Evan Peters salga conmigo” y “Solo quiero galletas y Evan Peters” escribió en dos tuits.