Familia real estalla contra “The Crown” por recrear uno de los momentos más polémicos de Lady Di

Al poco de que falleciera la reina Isabel II el pasado septiembre Peter Morgan anunció que paralizaría el rodaje de The Crown, y que lo haría en señal de respeto. La serie estrella de Netflix indaga en el longevo reinado de la monarca inglesa, y por regla general lo hace sin temer explorar los rincones más polémicos de su historia. De hecho, la pausa en el rodaje provocó que se detuviera la recreación en Barcelona del accidente que en 1997 le costó la vida a Diana de Gales, perseguida por los paparazzi en París. Y, antes de centrarnos en esta sexta temporada (que teóricamente sería la última), la quinta entrega que tiene previsto llegar a Netflix el 9 de noviembre tampoco va a quedar exenta de controversia.

Por: 20 Minutos

Aún nadie la ha visto, pero ya está levantando ampollas. La quinta entrega de The Crown contará con un segundo cambio de reparto para reflejar el paso del tiempo. Imelda Staunton y Jonathan Pryce serán los nuevos Isabel y Felipe, mientras Josh O’Connor y Emma Corrin son reemplazados por Dominic West y Elizabeth Debicki como los príncipes Carlos y Diana. Todo de cara a retomar la historia en 1991 y a, por tanto, explorar el llamado ‘annus horribilis’ de la reina Isabel, cuando Carlos y Diana se divorciaron. La próxima temporada de The Crown estará consagrada a este drama, de ahí que no vaya a eludir abordar uno de sus episodios más incómodos: aquella entrevista que Diana hizo en 1995 para la BBC.

Hace cerca de un año que trascendió que Morgan quería recrear dicha entrevista, con vistas a a que integre un episodio entero (y al parecer el más impactante de la temporada). Esta postura, según recoge The Telegraph, ha provocado que se redoblen las críticas a The Crown desde el entorno de la familia real. Fuentes del palacio de Buckingham sostienen que Netflix “no tiene reparos en manchar la reputación de la gente”, y que “olvida que hay seres humanos y vidas reales detrás”. Diana realizó la que se conoció como “la entrevista del siglo” para Martin Bashir, conversando con ella en el programa Panorama de BBC. Una entrevista que el paso del tiempo ha confirmado como muy irregular, mereciendo las disculpas de Bashir y la decisión de BBC de no volver a emitirla.

