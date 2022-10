Los AUDIOS del presunto policía colombiano vinculado al Tren de Aragua extorsionando a comerciantes

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Este viernes 14 de octubre la Alcaldía de Bogotá y la Fiscalía anunciaron 19 nuevas capturas relacionadas con la banda criminal el Tren de Aragua. La alcaldesa Claudia López aseguró que se trata de personas que estaban armadas y también en posesión de drogas y rentas criminales.

Por LaFm

“En la operación contra el Tren de Aragua se comprobó su relación directa con cabecillas en la cárcel Tocoron en Venezuela, de donde son oriundos la mayoría de los detenidos. A la fecha Bogotá no ha recibido ninguna respuesta ni la colaboración eficaz solicitada respetuosamente”, dijo López.

Uno de los hechos que más impresión causó fue la captura del teniente Víctor Manuel Flechas, quien era el comandante del CAI Caldas en Kennedy. La FM conoció una grabación en la que Flechas aparece hablando en una llamada pidiéndole de frente un millón de pesos a un comerciante para que un establecimiento pueda operar.

“Mi teniente, buenas noches”

-Entonces

“Mi teniente, ¿cuánto es que le debemos?

-Uno

-¿Lo de una semana?

-No, un millón

-Ah, un millón. Es que mi teniente, usted nos cerró el negocio teniendo los papeles. Y yo creo que debemos hablar eso

-¿Cuál negocio?

-El que me cerró teniendo todos los papeles al día

-Eso fue fase tres como ayer o antier

-Por eso, pero teníamos todos los papeles al día y usted me lo selló. Ese negocio lo tenía todo al día

-Listo, no hay problema. No hay problema. Vamos a ver quién se pone más bravo. No hay problema, listo

-Pero no se ponga así mi teniente. Es para hablar…

-No, listo no hay problema. Yo igual sé cuáles son todos los negocios de ustedes. Mejor dicho, ahora voy para allá. No hay problema. Gracias.

-Listo mi teniente.

