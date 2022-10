La carta que dejó la estafadora de las entradas de Daddy Yankee antes de entregarse a la justicia italiana

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Pamela Cabanillas, la joven peruana de 18 años que estafó a miles de jóvenes en la venta de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee en Lima, publicó un video en el que anunciaba que se entregaría a la policía italiana, sin embargo hasta el momento no se sabe nada de su paradero ni se ha confirmado que ya está en manos de las autoridades europeas.

Por Infobae

Sin embargo, en su cuenta de Instagram dejó una carta escrita de puño y letra en la que detalla que ayer lunes 24 de octubre “decido entregarme voluntariamente a las autoridades europeas dando cuenta que se me acusa de ser cabecilla de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’ y de haber ganado dos millones de soles”.

“Tal acusación es mentira y decido entregarme a las autoridades europeas para que me puedan deportar a mi país. Si me pasa algo, los únicos responsables son las personas que mencionaré en el comunicado que subiré”, escribe la joven de 18 años y culmina disculpándose con las personas estafadas y su familia.

Posteriormente subió un comunicado defendiéndose de las acusaciones en su contra y denunció que es víctima de amenazas de quien sería el verdadero cabecilla de la banda criminal.

“Mi persona no estafó con dos milllones de soles como se pretende atribuirme. Yo no conozco a ninguna de las personas a la cual me vinculas y mis padres y mi familia no tienen conocimiento de mis malos actos. Solicito que no los mencionen, ya que son personas mayores. Mis cosas siempre las hice yo sola y es mi responsabilidad”.

Agregó que es falso que sea cabecilla de alguna banda criminal. “Tampoco formo parte de ninguna red criminal”.

“Acepto mi error y sé que debo pagar las consecuencias de mis actos en lo que me corresponde, pero estoy amenazada constantemente por personas que no conozco. En todos lados salgo como cabecilla de una organización criminal lo cual niego rotúndamente, ni soy parte de eso”, sostiene Pamela Cabanillas.

Indica además que lamenta que “por mi falta de experiencia y querer hacer las cosas fáciles haya cometido este error”. “Pido disculpas a mi familia y a las personas que afecté”.

“Soy una persona adulta y pagaré las consecuencias, pero no de cosas que yo no hice, es mentira que estafé, robé y me escapé con dos millones de soles”, recalcó la joven estafadora.

Denuncia amenazas

Asismismo, Pamela Cabanillas recalcó que ella le vendió entradas a revendedores. “Cada entrada se los dejaba desde 300 soles hasta 800, que terceros hayan vendido cada una a más de mil soles ya no es problema mío”.

“No sé quien dio tanta información falsa de mi persona. Soy peruana y tengo derechos, acepto mi error y pagaré por mis actos, pero no aceptaré que se me culpe de ser cabecilla de algo que no tengo conocimiento”, manifestó en su comunicado publicado en Instagram.

En otra parte de su testimonio señaló a Alberto Ramírez, un revendedor que “ganó más que yo en todo esto. Ahora me hecha la culpa cuando él también salió beneficiado en todo”.

También indicó que Cristian Valcárcel la ayudó a vender con la condición que le pague la orquesta para su fiesta de cumpleaños, “muy aparte que se llevaba más de 100 soles (25 dólares) por cada entrada”.

“Diego Zurek González vendía hasta el doble del costo real, José Carlos Cornello ganaba más que yo misma y Nayeli León (prima de Cristian Valcárcel) que amenaza en lastimar a mi familia”, sindica la ‘estafadora de las entradas de Daddy Yankee’.