“No tiene ni un dólar en su bolsillo”: Influencer salió en defensa de tiktoker que se grabó con armas y delincuentes (FOTO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de que distintos medios de comunicación reseñaran la presunta vinculación del tiktoker venezolano Tito Laroye con una peligrosa banda delincuencial del país debido a un video que circuló en redes sociales, el influencer Ances Díaz salió en su defensa alegando que el joven es completamente inocente y que incluso hay muchos de sus compañeros que lo quieren hundir.

lapatilla.com

El joven que también hace material gráfico de la ciudad de Caracas alegó que pensar que él sea un delincuente es algo que está fuera de lugar debido a que siempre ha sido una persona humilde y de buenas acciones.

“Tito no es un delincuente, ni está relacionado con ningún Tren del Llano, creer que alguien que anda en metro y no tiene un dólar en su bolsillo este asociado a tráfico de armas es algo que no tiene sentido. Quienes lo conocemos sabemos que no es ningún malandro, es la persona más humilde. No tiene antecedentes penales ni mala fama, fue invitada a la grabación de un video musical al estilo mexicao del cantante Don Vazquez”, dijo.

También pidió a sus seguidores no relacionarlo a él con esa situación y manifestó que su amigo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Recordemos que por estos acontecimientos se logró la aprehensión de un hombre identificado como Oswaldo José Cheremos Carrasquel, alias “Pelón Cheremos”, portaba gran cantidad de armamento de alto calibre y pistolas automáticas, así como de municiones.