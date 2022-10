Exalcalde chavista Jhonnatan Marín, condenado a 27 meses de prisión en EEUU por esquema de sobornos a Pdvsa

Click to share on Google News (Opens in new window)

El exalcalde chavista de Guanta, Jhonnatan Marín, fue sentenciado a 27 meses de prisión en Estados Unidos, tras recibir una fuerte reducción de su condena. La defensa del dirigente explicó que su cliente “dedicó dinero, tiempo y conexiones cercanas” para ayudar a la oposición a reemplazar a Maduro, así lo informó el periodista Joshua Goodman a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Marín se había entregado a la justicia de Estados Unidos en mayo pasado. Estaba solicitado por participar en un esquema de sobornos a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Sin embargo, por tratarse de un cargo menor de conspiración para delinquir, salió libre el mismo día, tras pagar una fianza de 100.000 dólares.

La información fue reseñada por la agencia estadounidense Associated Press (AP).

De acuerdo con los registros judiciales de la ciudad de Miami, Florida, el exfuncionario chavista se presentó voluntariamente en la comisaría el 25 de abril de 2022. El delito que se le imputa usualmente conlleva una pena de cinco años de prisión, aunque actualmente está en libertad.

NEW: Ex Venezuela mayor Jhonnatan Marin sentenced today to 27 months in prison after a sharp reduction for what prosecutors called "substantial assistance."

Marin's attorney says Marin "devoted money, time and close connections" to help the US-backed opposition replace Maduro. pic.twitter.com/TNzEPBUVY5

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 26, 2022