Mariah Carey anunció la llegada de la Navidad a Estados Unidos

Posteado en: USA

La cantante Mariah Carey es reconocida no solo por su voz, sino también por su pasión por la Navidad. Ha publicado dos discos basados en esta festividad, uno en los 90 y otro en 2010, además de su enorme hit “All I Want for Christmas is You”.

Por Clarín

Ésta es una de las canciones más escuchadas en esta época del año, con más de un millón de reproducciones en Spotify y más de 730 millones en YouTube.

El pasado 31 de octubre se celebró la festividad de Halloween, conocida también como Noche de Brujas, y en Estados Unidos no pasa inadvertida. La cantante aprovechó la ocasión y grabó un video para sus seguidores.

Mariah Carey, entre Halloween y Navidad

Un poco más de diez millones de reproducciones acompañaron el video que subió Mariah Carey en su cuenta personal de Twitter. Allí se puede ver a la cantante disfrazada de bruja pedaleando en una bicicleta, en un ambiente digno de Halloween. Pero de un momento a otro el escenario cambia y se transforma en una atmósfera navideña.

Además, la autora de 15 discos de estudio canta en el video su mayor clásico de la época: “All I Want for Christmas is You”, grabado en su álbum “Merry Christmas”, de 1994.

Lea más en Clarín