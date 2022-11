Más de 100 niños afectados por desborde de cloacas en comunidad de San Félix

El sol es inclemente. El reloj marca las 12:00 del mediodía. Varios niños están saliendo del colegio. Y junto a sus representantes deben subirse por algunos escombros para evitar pisar el agua de la cloaca. Son 11 meses que la calle El Palmar en la UD 146 en San Félix tiene esa problemática.

Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com

A pocos metros de la calle está un colegio que alberga a más de 100 estudiantes los cuales se ven afectados, así como las familias que hacen vida en la zona. El olor es nauseabundo y cuando llueve la situación es aún más compleja ya que las aguas negras se meten en las casas.

“Hemos ido a la alcaldía, gobernación, HidroBolívar y todo ha sido en vano. También hemos acudido a la radio, medios de comunicación y hasta ahora no hemos conseguido solución”, señaló una de las habitantes del sector.

Sumaron que el panorama se hace aún más complejo debido a que “hace menos de 2 semanas se desbordó otra cloaca más diagonal a esta que tenemos desde hace 11 meses”.

Sin duda alguna la situación es cada vez más insostenible, “yo opté por irme a la casa de mis hijos. Mis hijos no quieren que me vaya de su hogar, pero esta es mi casa y no la puedo dejar. Por el problema de esa agua ya hasta me he caído dos veces”.

Habitantes de la comunidad hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen y resuelvan el problema. “Es un tema de salud, que está afectando a niños y personas mayores en general”.