EEUU revisa documentos de venezolanos confiscados por funcionarios fronterizos

El gobierno federal de Estados Unidos está revisando las prácticas internas relativas a la devolución de los bienes de los migrantes en medio de las denuncias de venezolanos que dijeron que sus pasaportes, certificados de nacimiento y otros documentos personales fueron confiscados y no devueltos por la Patrulla Fronteriza, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a CBS News.

El departamento confirmó la revisión cuando se le pidió que respondiera a los relatos de los migrantes que dijeron a “60 Minutos” que los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México se quedaron con sus documentos, a pesar de que la política de la agencia instruye a los agentes a devolver los bienes personales de los migrantes a menos que sean fraudulentos.

“La CBP y [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos] están revisando sus políticas y prácticas para garantizar que, una vez que un migrante es liberado de su custodia, sus documentos sean devueltos al migrante en ausencia de una razón de seguridad o de aplicación de la ley”, dijo el DHS en su declaración.

En un reportaje realizado el domingo sobre las decenas de miles de migrantes que han llegado a la ciudad de Nueva York en los últimos meses, “60 Minutes” informó que todos los migrantes venezolanos entrevistados recientemente, excepto cuatro, dijeron que la Patrulla Fronteriza no les devolvió sus documentos personales antes de liberarlos. Abogados, educadores, trabajadores de casos y voluntarios en Nueva York dijeron a “60 Minutes” que el problema es generalizado, citando conversaciones con docenas de migrantes.

Los relatos de los migrantes también provocaron que los congresistas demócratas Bennie Thompson, Joaquín Castro, Raúl Grijalva y Nanette Barragán a pedir a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, brazo investigador del Congreso, que “realice una revisión” de las “actividades, políticas y procedimientos de la CBP en relación con el manejo de los bienes personales pertenecientes a las personas bajo su custodia.”

“Los medios de comunicación y otras organizaciones han informado de la preocupación por los agentes de la Patrulla Fronteriza que confiscan las prendas religiosas de los solicitantes de asilo, así como la no devolución o el descarte inadecuado de los bienes personales pertenecientes a las personas detenidas a lo largo de la frontera suroeste”, dijeron los legisladores en su solicitud el viernes.

En agosto, el Comisionado de la CBP, Chris Magnus, anunció una investigación sobre las denuncias planteadas por la Unión Americana de Libertades Civiles de que los agentes de la Patrulla Fronteriza confiscaron y no devolvieron los turbantes a decenas de inmigrantes sijs en la frontera de Arizona.

